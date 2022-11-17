Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



Корреспондент напомнила, что 8 лет назад, 17 июля 2014 года, пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение; 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.



"Почти час назад началось заседание Окружного суда Гааги по делу МН17 в судебном комплексе "Схипхол" вблизи Амстердама. Журналистов в зал суда не пустили, однако там много участников дела. Судья сказал, что за долгое время слушания дела люди уже хорошо знают друг друга, также обещает не зачитывать приговор полностью, но будет читать в течение одного часа и 45 минут. Предварительно судья сказал, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", стоявшего в поле возле Первомайска Донецкой области. Обвиняемые на суд не явились, они объявлены в международный розыск, им грозит пожизненное заключение", - прокомментировала журналистка.



Мария Абрамкина отметила, что следствие считает подозреваемых виновными в авиакатастрофе. Родственники погибших до сих пор не могут прийти в себя после гибели родных и для них очень важно, чтобы суд признал Россию виновной.

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