Дело рейса MH-17: судья будет зачитывать приговор почти 2 часа, - корреспондент Еспресо
Мария Абрамкина, находящаяся рядом с помещением суда корреспондент Еспресо сообщает о начале слушания приговора по делу МН17
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
Корреспондент напомнила, что 8 лет назад, 17 июля 2014 года, пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение; 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.
"Почти час назад началось заседание Окружного суда Гааги по делу МН17 в судебном комплексе "Схипхол" вблизи Амстердама. Журналистов в зал суда не пустили, однако там много участников дела. Судья сказал, что за долгое время слушания дела люди уже хорошо знают друг друга, также обещает не зачитывать приговор полностью, но будет читать в течение одного часа и 45 минут. Предварительно судья сказал, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", стоявшего в поле возле Первомайска Донецкой области. Обвиняемые на суд не явились, они объявлены в международный розыск, им грозит пожизненное заключение", - прокомментировала журналистка.
Мария Абрамкина отметила, что следствие считает подозреваемых виновными в авиакатастрофе. Родственники погибших до сих пор не могут прийти в себя после гибели родных и для них очень важно, чтобы суд признал Россию виновной.
- Напомним, Пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний с 298 людьми на борту, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) сбили над временно оккупированной территорией Донбасса 7 июля 2014 года. Погибли все люди: 283 пассажира и 15 членов экипажа.
- После четырех лет расследования, 24 мая 2018 года, Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 над оккупированной Россией территорией Украины из установке "Бук" 53-й ракетной бригады вооруженных сил РФ Международная следственная группа показала обломок ракеты, сбившей MH17.
- Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении MH17. ЕС полностью поддержал расследование крушения MH17.
- В ноябре 2018 года родственники погибших в авиакатастрофе МН17 подали в ЕСПЧ иски против России. В 2019 году дело о крушении частично передано в Гаагский суд.
- 7 июня 2021 года суд Гааги начал слушание по существу дела.
- 8 декабря 2021 года родственники погибших в авиакатастрофе подготовили 301 иск о компенсациях.
- 20 декабря 2021 года прокуроры заявили, что "Бук" привезли из РФ накануне сбивания самолета и назвали обвиняемых виновными в убийстве.
- 21 декабря 2021 года прокуроры сообщили, что следствие определило российский "Бук" по 15 признакам. Нидерландская прокуратура выдвинула требование о пожизненном заключении для четырех обвиняемых в сбыте самолета рейса MH17 – трех россиян и одного украинца: Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. При этом обвинение считает, что виновные должны выплатить компенсации семьям погибших.
- 2 февраля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились о дальнейшем сотрудничестве по расследованию катастрофы МН17.
- 10 июня 2022 года в Нидерландах завершился судебный процесс по сбитому над Донетчиной самолету MH17.
- 16 июля 2022 года ЕС призвал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.
- 17 июля, в восьмую годовщину трагедии, компания BABYLON'13 выпустила трейлер фильма "Железные бабочки" о сбитии Россией пассажирского самолета рейса MH17.
- 22 августа министр обороны Украины Алексей Резников предложил выставить в Гааге захваченный украинской армией российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" как напоминание о сбитии оккупантами пассажирского самолета рейса МН17.
- 22 сентября вблизи Амстердама провели формальное последнее заседание по сбитию оккупантами самолета рейса MH17 в небе над временно оккупированной Донбасс.
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