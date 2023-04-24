Дело ракетного обстрела РФ аэродрома Канатово: СБУ задержала экс-разведчика

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.

Стало известно, что Червинского, которому спецслужба объявила подозрение 21 апреля, задержали в Тернопольской области утром в понедельник, 24 апреля.

Отмечается, что суд должен избрать ему меру пресечения 25 апреля. Ранее Офис генпрокурора отмечал, что будет ходатайствовать об аресте фигуранта.

Также издание напоминает, что подозрение Червинскому было объявлено по статье УКУ "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий".

Справка

По материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот будто бы согласился на предложение перейти на сторону Украины. А летом 2022 года Россия обстреляла аэродром Канатово в Кировоградской области.

В спецслужбе настаивают, что эта операция проводилась, несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.