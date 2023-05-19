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OPINION

"Дело ракетчиков". Путин бросил за решетку уже 16 ученых

Орест Сохар
19 мая, 2023 пятница
12:04
Мнение

По ракетным статьям в Московии уже арестовали 16 ученых. И это еще без "Кинжала"

Бункерный нашел, на ком отыграться за милитарное самодурство: в разгаре дело ученых-изменников. ФСБ бросает в подвалы всех причастных к ракетной науке — от академиков до старших научных сотрудников. Скоро придут и за младшими.

Вы уже могли слышать, что за решетку бросили троих ученых-ракетчиков. Они проходят по статье "государственная измена". Если честно, то посадили их за визуализацию фантазий бункерного.

Речь идет о научно-фантастическом мультике, который Путин 1 марта 2018 года выдал в госдуме за реальность. В ролике противокорабельная ракета Циркон и межконтинентальная баллистическая ракета Авангард запускаются по территории США. "Аналогаф нет", — говорил "дед". Мир посмеялся над научной фантастикой, но не ее главным творцом. Он поверил, что "персонажи" мультика реальны.

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"Циркон" и "Авангард" все же существуют, но они настолько невидимы, что их можно рассмотреть только в закрытых статьях военного бюджета Московии. Логично предположить: в комплекте к ожидаемой гиперзвуковой скорости ракет добавлялись гиперкосмические бюджеты, выделенные на воображаемое оружие. Маск за такие средства колонизировал бы Марс, научил бы прибывших туда людей обходиться без кислорода, а на сдачу создал машину времени.

"Циркон" и "Авангард" все же существуют, но они настолько невидимы, что их можно рассмотреть только в закрытых статьях военного бюджета Московии. Логично предположить: в комплекте к ожидаемой гиперзвуковой скорости ракет добавлялись гиперкосмические бюджеты, выделенные на воображаемое оружие

Реально ученых будут судить за завышенные ожидания вождя. Поскольку такой статьи в Уголовном кодексе РФ еще нет, впаяют государственную измену.

Троица предателей — доктор технаук Валерий Звегинцев, его руководитель Александр Шиплюк и ученый Анатолий Маслов. Последних двоих бросили на нары еще в августе прошлого года. Самое смешное, что Маслову "шьют" передачу тайных технологий… ближайшему другу и партнеру РФ Китаю, где он просто выступил на научной конференции. Другие "присели" на нары за написание научных работ.

В Сибирском отделении академии наук под горячую руку ФСБ попали 16 человек, включая академика, заведующих лабораториями, и некоторые ученые успели в КПЗ отдать бункерному душу и теперь с интересом наблюдают за событиями с того света.

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Бункерный, например, в госдуме крутил мультик о гиперзвуковом комплексе "Кинжал", который "гарантированно преодолевает" не только имеющиеся, но и будущие системы ПВО и ПРО. Мол, его не смогут сбить даже марсианцы. А вот украинцам удалось, да еще с помощью созданной в 70-е прошлого века системы Patriot. А еще есть другие "аналагаф нет", которыми в свое время так хвастался "дед": ракеты "Сатана II", другие "сарматы": их разработчики тоже должны ответить за провал боеспособности мордора…

Этот шмон лишь через один "Циркон", а таких залетов у передовой российской науки немало. Бункерный, например, в госдуме крутил мультик о гиперзвуковом комплексе "Кинжал", который "гарантированно преодолевает" не только имеющиеся, но и будущие системы ПВО и ПРО. Мол, его не смогут сбить даже марсианцы.

Марсианцы нет, а вот украинцам удалось, да еще с помощью созданной в 70-е прошлого века системы Patriot. А еще есть другие "аналагаф нет", которыми в свое время так хвастался "дед": ракеты "Сатана II", другие "сарматы": их разработчики тоже должны ответить за провал боеспособности мордора…

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Как тут не вспомнить знаменитое сталинское "дело ученых": тогда кругом тоже были одни враги и предатели, которым место - только под наблюдением пенитенциарной системы. При Сталине в тюрьмах работали целые научные институты

Как тут не вспомнить знаменитое сталинское "дело ученых": тогда кругом тоже были одни враги и предатели, которым место — только под наблюдением пенитенциарной системы. При Сталинове в тюрьмах работали целые научные университеты. В конце концов родоначальник ракетной отрасли Сергей Королев важнейшие свои открытия сделал именно под надежной защитой тюремных стен.

Для нас здесь индикатор очень прост: чем больше внутренних врагов, предателей и иностранных агентов путинский режим выявляет, тем меньше он уверен в своей стабильности. По всем признакам, это еще не 37-летний год, но страна неустанно к нему скатывается, и все больше вынуждена будет расплачиваться за фантазии и иллюзии своего лидера.

Тем более что распустилась российская наука, и в такое тяжелое время должна искупить свои грехи перед скрепами, перед Путиным.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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