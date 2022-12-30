Об этом заявил нардеп Николай Княжицкий в эфире Еспресо.

"Это (Жеваго, - ред.) человек, впервые выведший большой украинский бизнес на международную площадку. Он открыл компанию, прозрачную, где нет коррупции, без государства. Он вывел на Лондонскую биржу, и купили акции этой компании самые богатые люди мира. Это, в основном, фонды и граждане США, Великобритании и Европы. Это и есть тот иностранный инвестор, который пришел в Украину, хочет честных и справедливых судов, и для того, чтобы люди поверили и купили доли этой компании, поэтому Жеваго точно нужно было иметь и нормальную репутацию и прозрачную фирму", – отметил он.

По словам нардепа, это очень сложно сделать – у нас таких компаний единицы на международной бирже.

"Когда идет преследование Жеваго – это преследование всех иностранных инвесторов, привлеченных к этой компании. Для инвестиционного климата, для страны это ужасно. Ничего доказанного нет, Жеваго не осужден. Даже никто не осужден из того банка, где он был владельцем, ни один менеджер не осужден. Для меня других причин, кроме политических, не видно. Тем более дело ведет ДБР, назначение руководства было непрозрачным. Бюро - под влиянием Офиса президента. Для меня это коммерческо-политическое дело, далекое от справедливости, которое вредит Украине", - подытожил Княжицкий.