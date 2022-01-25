Дело против Порошенко: суд назначил дату рассмотрения обжалований меры пресечения

Об этом идет речь на сайте Киевского апелляционного суда.



"Судебное заседание по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе стороны защиты, поданным на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 января 2022 года, [...] назначено на 28 января 2022 года (11:00), зал судебного заседания №201", - сообщает пресс-служба суда.



Согласно требованиям УПК Украины, автоматизированная система документооборота суда определила его состав: судья-докладчик Н. А. Ященко, судьи В. М. Лашевич, И. А. Рыбак.