Дело против Порошенко: суд назначил дату рассмотрения обжалований меры пресечения
Киевский апелляционный суд 28 января рассмотрит апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко
Об этом идет речь на сайте Киевского апелляционного суда.
"Судебное заседание по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе стороны защиты, поданным на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 января 2022 года, [...] назначено на 28 января 2022 года (11:00), зал судебного заседания №201", - сообщает пресс-служба суда.
Согласно требованиям УПК Украины, автоматизированная система документооборота суда определила его состав: судья-докладчик Н. А. Ященко, судьи В. М. Лашевич, И. А. Рыбак.
- Напомним, 17 декабря 2021 года ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- 20 декабря 2021 года ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене. Представитель ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- ГБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
- 17 января Порошенко вернулся в Украину. В аэропорту на паспортном контроле лидера "Евросолидарности" встретили работники ГБР, а пограничники проверяли документы пятого президента около 15 минут.
- 19 января суд назначил Порошенко личное обязательство как меру пресечения по делу о госизмене.
- 20 января судья Соколов, объявивший меру пресечения Порошенко, ушел в отпуск.
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