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Дело против Порошенко – борьба с оппозицией на фоне падения рейтингов Зеленского, - The New York Times

18 января, 2022 вторник
17:46
Общество Порошенко

Журналист The New York Times считает, что арест пятого президента Украины Петра Порошенко создаст внутренний политический хаос на фоне угрозы российского вторжения

Об этом говорится в статье Эндрю Крамера для The New York Times.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже давно враждует с Порошенко, бывшим президентом с 2014 по 2019 год.

По словам автора, украинские аналитики предполагают, что Зеленский мог ухватиться за факт российского наращивания войск на украинской границе, чтобы вытеснить оппонента, или же он надеялся подавить возможные протесты оппозиции, если будет вынужден пойти на непопулярные уступки Москве, чтобы избежать вторжения.

Редактор журнала о политике Ukraine World Владимир Ермоленко отметил: "Возможно, он думает, что когда российские силы на границе, украинцы не будут протестовать из-за ареста лидера оппозиции".

По его словам, если это действительно так, это довольно рискованный шаг со стороны Зеленского.

В издании отмечают, что социологические опросы называют Зеленского и Порошенко популярнейшими политиками в Украине. Автор отмечает, что у Порошенко есть сторонники, которые хотят более тесных отношений с Европой. Он критиковал Зеленского за то, что тот дал основу для мирных переговоров с Россией по урегулированию войны на востоке Украины. Автор также добавляет, что в 2019 году Зеленский победил на президентских выборах как нейтральный к политике кандидат, борющийся с коррупцией и искореняющий укоренившиеся интересы политического класса Украины. Однако с тех пор популярность Зеленского упала.

Журналист Эндрю Крамер пишет: "Сегодняшний опрос общественного мнения показывает лишь незначительное преимущество над Порошенко, нынешним народным депутатом Украины от партии "Европейская Солидарность", на потенциальных предстоящих выборах".

Отмечается, что перед возвращением в Украину Порошенко заявил, что арест может помочь Зеленскому вытеснить соперника, но политическая нестабильность будет играть на руку президенту России Путину.

"Он (Путин, – ред.) хочет подорвать стабильность в Украине. Путин рассматривает две версии: одна версия – военная агрессия через украинско-российскую или украинско-белорусскую границу. Вторая – взорвать стабильность внутри Украины и, таким образом, остановить Украину от будущего членства в НАТО и ЕС", - сказал пятый президент Украины.

Он добавил, что арестовав его, Зеленский может надеяться на уступки России.

"Я абсолютно уверен, что это очень важный подарок для Путина. Возможно, с этим подарком он хотел начать переговоры с Путиным как предпосылкой", - сказал он.

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Мир
Петр Порошенко
государственная измена
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