Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Еспресо" заявил известный украинский предприниматель и политик Константин Жеваго.

"Насколько мне известно, у некоторых людей есть заинтересованность в некоторых моих активах в Украине, которые арестовывают тот же Печерский и другие суды по представлению ГБР", – рассказал предприниматель.

По его словам, под предлогом деолигархизации руками ГБР хотят уничтожить успешный украинский бизнес.

"Меня обозвали олигархом, хотя я им не являюсь, я – успешный предприниматель, который создает тысячи рабочих мест. Не считаю себя олигархом, потому что кто может мне сказать, что имею какое-то отношение к государству. Все это не выдерживает никакой критики ни в Украине, ни за границей", – отметил Жеваго.

В качестве примера прозрачности своего бизнеса рассказал, что его компания одной из первых в Украине начала котироваться на Лондонской бирже акций, перед тем получив IPO (первая публичная продажа акций частной компании, – ред.), указывающая на законность и прозрачность активов. Жеваго считает, что сложившаяся ситуация очень выгодна Офису президента, раздающему команды и ГБР, и прокуратуре, и оказывающему влияние на Печерский суд.

"Мы его воспринимаем так же, как какой-то заказной суд в Москве или бывших диктатурах", - подчеркнул предприниматель.

"Это дело действительно приносит много негативного пиара, потому что люди не понимают, действительно ли я виноват, или нет. Поэтому хочу как можно скорее довести дело либо до закрытия, либо до рассмотрения в суде. Пройдем первую инстанцию, вторую и дойдем до Верховного Суда, где, я надеюсь, правосудие все же есть", – заявил Константин Жеваго.

Справка :

ГБР обвиняет Константина Жеваго в растрате чужих средств. По заключению следователей, в 2007-2014 годах банк "Финансы и Кредит" выступил поручителем по нескольким кредитам перед иностранными банками. Фирмы, получившие эти кредиты, регулярно их обслуживали, и у банков не было никаких претензий. Но в 2015 году НБУ неожиданно для всех ввел в "Финансы и Кредит" временную администрацию. Поэтому иностранные банки перестраховались и принудительно списали средства из банка "Финансы и Кредит" в качестве поручителя.

В этом списании средств ГБР обвинило Константина Жеваго как бенефициарного собственника "Финансы и Кредит".

Юридический офис предпринимателя указывает на то, что списание средств произошло уже после введения Нацбанком временной администрации. В то время назначенный акционерами менеджмент банка был отстранен от управления банком, тогда как сам Жеваго не являлся должностным лицом. Поэтому отвечать за списанные с банка средства должны те, кто в то время управлял банком и должен был это предотвратить - Фонд гарантирования вкладов и назначенная им временная администрация.