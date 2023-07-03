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Дело против Алексеева фабрикуют из-за того, что он защищает оппозиционных политиков, – София Федина

3 июля, 2023 понедельник
09:41
Общество

Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" София Федина отмечает, что уголовное преследование Сергея Алексеева – это месть за то, что он защищает оппозиционных к власти политиков

Пишет Федина в facebook.

"Сегодня в 11:00 в Лычаковском районном суде Львова планируется судилище над Сергеем Алексеевым, юристом, депутатом от ЕС. Единомарафонные пропагандисты уже вылили тонны грязи на нас всех, обвиняя его во всех грехах человечества только за то, что он получил средства – оплату услуги адвокатов – от клиента юридической компании, в которой он имеет долю, для передачи директору, который не смог прибыть, потому что был на похоронах близкого человека», – отметила она.

"Сергея выбрали для основания неслучайно: он не только депутат от "Европейской Солидарности", не только ударник и глава фан-клуба братьев Кличко (Виталий Кличко тоже сейчас отбивает циничные атаки воров с власти). А еще юридическая фирма "Алексеев, Боярчуков и партнеры" "защищала меня и Марусю Зверобой по делу потерпевшего от слов двух неизвестных женщин, которые посмели сказать, что "на передовой стреляют!", мэра Чернигова Атрошенко, мэра Киева Виталия Кличко, и вообще защищает оппозиционных политиков от нападок власти", - отмечает народный депутат .

"Власти захотелось ударить пакетом. Думаю поломают зубы. А вы следите за руками службовых махинаторов, потому что этот суд – спектакль, чтобы отвлечь людей от реальных проблем и реальной измены интересов государства", – отмечает Федина.

Европейская солидарность
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