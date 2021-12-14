Дело ПриватБанка: суд отменил решение в пользу Коломойского

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.



Так, суд отменил решение Окружного административного суда Киева, удовлетворившего иск кипрской компании Triantal Investments Ltd. и отменил решение НБУ об определении связанных с "ПриватБанком" лиц.



До национализации Triantal Investments Ltd, подконтрольная бывшему акционеру "ПриватБанка" Игорю Коломойскому, являлась владельцем почти 17% акций банка.



Нацбанк отмечает, что решение ОАСК отменили из-за позиции Большой палаты Верховного суда о том, что решение НБУ об определении связанных лиц нельзя обжаловать в суде никакой юрисдикции.

Напомним, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка" (на тот крупнейшим из них были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), приняло решение о национализации этого финучреждения. Банк перешел в государственную собственность.

В 2019 году ОАСК удовлетворил требования Triantal Investments Ltd. об отмене решения Национального банка от 13 декабря 2016 №105, которым определялся перечень связанных с "ПриватБанком" физических и юридических лиц.