Дело ПриватБанка: суд отменил решение в пользу Коломойского
Шестой апелляционный админсуд отменил решение первой инстанции от 18 апреля 2019 года по делу ПриватБанка, которым определялись связанные с банком лица
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Так, суд отменил решение Окружного административного суда Киева, удовлетворившего иск кипрской компании Triantal Investments Ltd. и отменил решение НБУ об определении связанных с "ПриватБанком" лиц.
До национализации Triantal Investments Ltd, подконтрольная бывшему акционеру "ПриватБанка" Игорю Коломойскому, являлась владельцем почти 17% акций банка.
Нацбанк отмечает, что решение ОАСК отменили из-за позиции Большой палаты Верховного суда о том, что решение НБУ об определении связанных лиц нельзя обжаловать в суде никакой юрисдикции.
- Напомним, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка" (на тот крупнейшим из них были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), приняло решение о национализации этого финучреждения. Банк перешел в государственную собственность.
- В 2019 году ОАСК удовлетворил требования Triantal Investments Ltd. об отмене решения Национального банка от 13 декабря 2016 №105, которым определялся перечень связанных с "ПриватБанком" физических и юридических лиц.
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