Дело ПриватБанка: апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Дубилета

Об этом сообщает Бабель .

Суд отменил постановление следственного судьи об избрании меры пресечения. Суд назначил рассмотрение в первой инстанции.

Поскольку Дубилет находится не в Украине, и ему ранее назначили заочный арест "до момента его фактического задержания".

15 марта НАБУ объявило подозрение трем бывшим должностным лицам ПриватБанка - экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд грн

22 февраля экс-главе правления ПриватБанка Дубилету, бывшему заместителю главы правления банка Владимиру Яценко и бывшей руководительнице одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

29 марта НАБУ объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка Дубилет

Дубилет заявил, что правоохранительные органы располагают сведениями о его местонахождении

Судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета