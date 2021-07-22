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Дело ПриватБанка: апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Дубилета

22 июля, 2021 четверг
15:43
Экономика Александр Дубилет

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета

Об этом сообщает Бабель .

Суд отменил постановление следственного судьи об избрании меры пресечения. Суд назначил рассмотрение в первой инстанции.

Поскольку Дубилет находится не в Украине, и ему ранее назначили заочный арест "до момента его фактического задержания".

  • 15 марта НАБУ объявило подозрение трем бывшим должностным лицам ПриватБанка - экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд грн
  • 22 февраля экс-главе правления ПриватБанка Дубилету, бывшему заместителю главы правления банка Владимиру Яценко и бывшей руководительнице одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.
  • 29 марта НАБУ объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка Дубилет
  • Дубилет заявил, что правоохранительные органы располагают сведениями о его местонахождении
  • Судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета

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ВАКС
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