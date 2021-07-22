Дело ПриватБанка: апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Дубилета
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета
Об этом сообщает Бабель .
Суд отменил постановление следственного судьи об избрании меры пресечения. Суд назначил рассмотрение в первой инстанции.
Поскольку Дубилет находится не в Украине, и ему ранее назначили заочный арест "до момента его фактического задержания".
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