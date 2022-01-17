Дело Порошенко: суд объявил технический перерыв в заседании на 20 минут
Печерский райсуд Киева объявил технический перерыв в заседании по делу о госизмене пятого президента Украины Петра Порошенко
Об этом передает Еcпресо.TV.
Порошенко перед объявлением перерыва заявил, что в документах обвинения присутствуют формулировки "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика", которые, согласно украинскому законодательству, должны употребляться в официальных документах с приставкой "террористические организации".
Он попросил привести терминологию в документах в соответствие с украинским законодательством.
После этого в 15:54 судья объявил технический перерыв на 20 минут.
- В понедельник, 17 января, пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта Порошенко уехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственном предательстве.
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