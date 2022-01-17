Дело Порошенко: суд объявил технический перерыв в заседании на 20 минут

Об этом передает Еcпресо.TV.



Порошенко перед объявлением перерыва заявил, что в документах обвинения присутствуют формулировки "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика", которые, согласно украинскому законодательству, должны употребляться в официальных документах с приставкой "террористические организации".



Он попросил привести терминологию в документах в соответствие с украинским законодательством.

После этого в 15:54 судья объявил технический перерыв на 20 минут.