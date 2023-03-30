Дело Полтавского ГОКа: Киевский апелляционный суд в четвертый раз перенес слушания по разблокированию счетов предприятия

На этот раз судьи взяли перерыв для рассмотрения документов, предоставленных представителями Полтавского ГОК, что должны подтвердить невозможность исполнения комбинатом полноценной хозяйственной деятельности.

“По нашему мнению, суд мог бы исследовать предоставленные нами документы на заседании, однако он отложил заседание почти на 3 недели. В этом деле нас больше всего беспокоит то, что эти отложения продолжительны, они на значительный срок. В течение всего времени, пока суд разбирается, предприятие ограничено в возможности производить платежи и нормально функционировать, - говорит Александр Ружицкий, адвокат предприятия, и добавляет: - Арест, наложенный на счета предприятия, является необоснованным и незаконным средством обеспечения".

По словам адвоката, предприятию запрещено оплачивать закупку определенных энергоносителей, горюче-смазочных материалов, профсоюзные платежи и платежи по коллективному договору, медицинские услуги для сотрудников и другие критически важные для производства товары и услуги. Комбинат не может также платить за работу работников подрядных организаций.

Первый заместитель председателя правления Полтавского ГОК Дмитрий Спатар заявил, что его ожидания от заседания не оправдались. По его словам, он полагал, что суд примет решение в пользу предприятия и будут какие-то смягчения. Например, предприятию будет предоставлена возможность оплачивать услуги Государственной таможенной службы, электроэнергию и газ, оплачивать медицинское обслуживание и другие платежи.

На вопрос о том, почему, по его мнению, затягивается рассмотрение дела, Дмитрий Спартар ответил: "На наш взгляд, цель (суда, - ред.) одна - остановить производство, остановить предприятие".

Следующее заседание Киевского апелляционного суда по этому делу назначено на 19 апреля 2023 года.

Между тем петиция к президенту Украины с призывом остановить судейский произвол по отношению к предприятию собрала уже более 10 тысяч подписей.

Напомним, согласно постановлению Шевченковского районного суда города Киева от 3 февраля на все банковские счета ЧАО "Полтавский ГОК" был наложен арест . Данное решение суд принял по ходатайству Офиса генерального прокурора по делу о вероятном уклонении предприятием от уплаты рентных платежей. Полтавский ГОК утверждал, что обвинения следственных органов безосновательны и необоснованны, а данное решение суда - это проявление чрезмерного давления на одного из крупнейших налогоплательщиков и инвесторов Украины.

В рамках рассмотрения дела Шевченковский суд частично удовлетворил требования предприятия об отмене ареста счетов Полтавского ГОК, но предприятие до сих пор не может производить оплаты за услуги подрядных организаций, электроэнергию, газ и осуществлять другие платежи. Киевский апелляционный суд ранее трижды переносил заседания по поводу рассмотрения апелляционной жалобы.