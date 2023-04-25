Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Дело Полтавского ГОКа: Киевский апелляционный суд продлил блокирование активов предприятия

Дело Полтавского ГОКа: Киевский апелляционный суд продлил блокирование активов предприятия

25 апреля, 2023 вторник
18:29
Экономика

19 апреля 2023 года Киевский апелляционный суд с пятой попытки рассмотрел апелляционную жалобу Полтавского ГОКа о неправомерности наложения ареста на банковские счета предприятия, что ставит под угрозу его работу

Коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу Полтавского ГОКа, сняв арест со счетов комбината, однако наложила арест на денежные средства на его счетах в сумме 1,9 миллиарда гривен.

“Был наложен арест на счета, суд отменил и наложил арест на денежные средства на счетах. То есть юридическая ошибка, которая была очевидна, исправлена, а других существенных изменений нет”, – отметил Александр Ружицкий, адвокат ЧАО "Полтавский ГОК".

По словам адвоката, арестованная сумма – это средства налоговых обязательств, которые Полтавский ГОК, по мнению БЭБ и СБУ, якобы не уплатил в качестве рентных платежей за 2019-2021 годы . Правозащитник отметил, что каждый документ следствия отмечает разную сумму. Все претензии к предприятию со стороны следствия адвокат в очередной раз опроверг.

“Акт налоговой проверки отмечал одну сумму, экспертиза следствия – вдвое больше. Аналитическая же справка налогового органа указала сумму в 7 раз больше. Суммы гуляют по следствию, они не могут определиться. Мы не обжалуем эту сумму, мы не спорим о сумме, речь о том, что занижения как такового не было – ни на одну гривню, ни на один миллиард гривен” - добавил он.

По мнению Дмитрия Спатаря, первого заместителя председателя правления ЧАО "Полтавский ГОК", теперь для предприятия будет сложно платить критические для производства платежи, а также оказывать гуманитарную поддержку ВСУ и пострадавшим от войны украинцам. До блокирования счетов компания активно занималась благотворительной деятельностью и в 2022 году оказала гуманитарную помощь на сумму около 19 миллионов долларов США .

Главный исполнительный директор Ferrexpo plc, которой принадлежит Полтавский ГОК, Джим Норт в недавнем интервью NV Бизнес заявил, что "уголовное преследование со стороны БЭБ считает абсолютно надуманным и бесперспективным". Руководитель компании, акции которой котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи, добавил, что Ferrexpo plc готова произвести перерасчет и уплатить большую сумму налогов, если об этом будет решение суда по результатам рассмотрения претензии со стороны налоговых органов.

“Однако, пока у нас такого спора с налоговым органом нет и не получали претензии от налоговиков за последние 7 лет относительно возможного занижения ренты. (...) Я уже не раз отмечал и публично и приватно, что цель предприятия - платить налоги правильно, в соответствии с действующими законами, а не их занижать или скрывать”, - подытожил Джим Норт.

Поэтому представители Полтавского ГОКа планируют и дальше отстаивать свои права в соответствующих судебных органах.

Новости
Ferrexpo
Читайте также:
Почаївська лавра
23 апреля, 2023 воскресенье
Назначенный ПЦУ наместник Почаевской лавры рассказал, как следует подготовиться к выселению оттуда Московского патриархата
Збірна України з хокею
24 апреля, 2023 понедельник
Украина разгромила Сербию на ЧМ-2023 по хоккею
Джейк Салліван
25 апреля, 2023 вторник
В Белом доме отреагировали на призывы республиканцев прекратить помощь Украине
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.52
    Покупка 37.52
    Продажа 38.16
  • EUR
    Покупка 41.03
    Продажа 41.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
25 апреля
20:31
Стая беспилотников сможет прорвать ПВО Москвы на 9 мая, - Владимир Яценко
20:02
OPINION
В украинском кино доминирует украинская же беднота
19:33
Турция опробовала первый собственный реактивный военный самолет
19:31
Обама поддержал решение Байдена во второй раз баллотироваться в президенты
19:00
Обзор
Победные новости 426-го дня войны: В Бахмуте ВСУ отбросили россиян от "дороги счастья", а ЕС передал €1,5 млрд помощи
18:46
В Судане захватили лабораторию с возбудителями кори и холеры. ВОЗ заявила о высоком уровне опасности
18:45
Эксклюзив
Государство должно восстановить утраченную отрасль протезирования, - нардеп Цымбалюк
18:42
"Из-за предвзятости": ЮАР объявила о выходе из Международного уголовного суда
18:42
В Урзуфе россияне разместили 200 военных на территории детского лагеря, – Генштаб
18:40
Эксклюзив
Совбез ООН
Дипломат Огрызко: существует механизм, который может сделать невозможным участие РФ во всех органах ООН
18:37
Запреты сроком на 50 лет: правительство предложило СНБО ввести санкции против Ирана
18:33
Украинцам разрешат индивидуально выступать на Олимпиаде-2024, если национальная команда будет бойкотировать Игры в Париже, - Министерство молодежи и спорта
18:25
В России участились случаи поджога релейных шкафов на железной дороге
18:02
"Немыслимо и неприемлемо": в ПАСЕ призвали не допускать россиян и белорусов к Олимпиаде-2024
18:00
OPINION
Объяснили ли украинские интеллектуалы исторический опыт?
17:52
Netflix выпустила трейлер 3-го сезона "Ведьмака" - последнего, в котором Геральта будет играть Генри Кавилл
17:50
Ответственный бизнес получил награды за помощь Украине: итоги национальной премии 2022 года
17:48
СБУ разоблачила педагогов-коллаборантов, которые русифицировали школы во временно оккупированном Мариуполе
17:31
Китай заинтересован в продолжении войны, поэтому он не может быть посредником между Украиной и РФ, – президент Чехии
17:30
Лунин получил шанс сыграть за "Реал" против команды Цыганкова
17:22
Обновлено
Судан
Спасательная операция: из Судана эвакуировали 87 граждан Украины, в том числе 36 сотрудников SkyUp
17:13
Вениславский объяснил, как признания вагнеровцев в преступлениях в Украине помогут привлечь РФ к ответственности
16:57
Швеция объявила, что высылает пятерых российских дипломатов
16:57
Эксклюзив
Полковник СБУ Костенко назвал три основных направления, где враг может начать наступление
16:55
Оккупанты в Мелитополе подцепили сибирскую язву, пока копали окопы, - Федоров
16:51
Последние дни русской церкви в Украине
16:48
Уровень иммунизации населения недостаточен: в Украине продлили карантин из-за COVID-19
16:39
Эксклюзив
Виктор Ягун
Генерал-майор СБУ Ягун объяснил, почему Пригожин приказал своим наемникам не брать пленных
16:38
Украэрорух получил второй транш международной помощи на профподготовку персонала и операционные расходы
16:36
"Французский Бэнкси" С215 создал портрет Леси Украинки в Бородянке и представит новую работу в Киеве
16:35
"Закончим Третьей мировой": Трамп отреагировал на решение Байдена идти на второй президентский срок
16:24
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:15
Кубраков рассказал, когда в Украине снова будет работать гражданская авиация
16:05
В Кабмине обещают, что каждый сможет отследить, куда идут средства в рамках программы обновления
16:02
OPINION
Россия для Китая – прокси-отряд, брошенный в разведку боем
15:47
Экс-глава Центра противодействия дезинформации Лысенко стала заместителем директора НАБУ
15:38
Правительство отложило повышение цен на электроэнергию для населения
15:25
Предварительную оценку выполнения Украиной рекомендаций по вступлению в ЕС озвучат в июне, - журналист Йозвяк
15:22
"С Украиной в сердце": в Киеве открыли выставку, посвященную белорусским добровольцам, погибшим в борьбе против РФ
15:14
Инструменты действенного маркетинга во время войны на MRKTNG MRTH
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV