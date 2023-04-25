Дело Полтавского ГОКа: Киевский апелляционный суд продлил блокирование активов предприятия

Коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу Полтавского ГОКа, сняв арест со счетов комбината, однако наложила арест на денежные средства на его счетах в сумме 1,9 миллиарда гривен.

“Был наложен арест на счета, суд отменил и наложил арест на денежные средства на счетах. То есть юридическая ошибка, которая была очевидна, исправлена, а других существенных изменений нет”, – отметил Александр Ружицкий, адвокат ЧАО "Полтавский ГОК".

По словам адвоката, арестованная сумма – это средства налоговых обязательств, которые Полтавский ГОК, по мнению БЭБ и СБУ, якобы не уплатил в качестве рентных платежей за 2019-2021 годы . Правозащитник отметил, что каждый документ следствия отмечает разную сумму. Все претензии к предприятию со стороны следствия адвокат в очередной раз опроверг.

“Акт налоговой проверки отмечал одну сумму, экспертиза следствия – вдвое больше. Аналитическая же справка налогового органа указала сумму в 7 раз больше. Суммы гуляют по следствию, они не могут определиться. Мы не обжалуем эту сумму, мы не спорим о сумме, речь о том, что занижения как такового не было – ни на одну гривню, ни на один миллиард гривен” - добавил он.

По мнению Дмитрия Спатаря, первого заместителя председателя правления ЧАО "Полтавский ГОК", теперь для предприятия будет сложно платить критические для производства платежи, а также оказывать гуманитарную поддержку ВСУ и пострадавшим от войны украинцам. До блокирования счетов компания активно занималась благотворительной деятельностью и в 2022 году оказала гуманитарную помощь на сумму около 19 миллионов долларов США .

Главный исполнительный директор Ferrexpo plc, которой принадлежит Полтавский ГОК, Джим Норт в недавнем интервью NV Бизнес заявил, что "уголовное преследование со стороны БЭБ считает абсолютно надуманным и бесперспективным". Руководитель компании, акции которой котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи, добавил, что Ferrexpo plc готова произвести перерасчет и уплатить большую сумму налогов, если об этом будет решение суда по результатам рассмотрения претензии со стороны налоговых органов.

“Однако, пока у нас такого спора с налоговым органом нет и не получали претензии от налоговиков за последние 7 лет относительно возможного занижения ренты. (...) Я уже не раз отмечал и публично и приватно, что цель предприятия - платить налоги правильно, в соответствии с действующими законами, а не их занижать или скрывать”, - подытожил Джим Норт.

Поэтому представители Полтавского ГОКа планируют и дальше отстаивать свои права в соответствующих судебных органах.