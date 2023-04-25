Дело Полтавского ГОКа: Киевский апелляционный суд продлил блокирование активов предприятия
19 апреля 2023 года Киевский апелляционный суд с пятой попытки рассмотрел апелляционную жалобу Полтавского ГОКа о неправомерности наложения ареста на банковские счета предприятия, что ставит под угрозу его работу
Коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу Полтавского ГОКа, сняв арест со счетов комбината, однако наложила арест на денежные средства на его счетах в сумме 1,9 миллиарда гривен.
“Был наложен арест на счета, суд отменил и наложил арест на денежные средства на счетах. То есть юридическая ошибка, которая была очевидна, исправлена, а других существенных изменений нет”, – отметил Александр Ружицкий, адвокат ЧАО "Полтавский ГОК".
По словам адвоката, арестованная сумма – это средства налоговых обязательств, которые Полтавский ГОК, по мнению БЭБ и СБУ, якобы не уплатил в качестве рентных платежей за 2019-2021 годы . Правозащитник отметил, что каждый документ следствия отмечает разную сумму. Все претензии к предприятию со стороны следствия адвокат в очередной раз опроверг.
“Акт налоговой проверки отмечал одну сумму, экспертиза следствия – вдвое больше. Аналитическая же справка налогового органа указала сумму в 7 раз больше. Суммы гуляют по следствию, они не могут определиться. Мы не обжалуем эту сумму, мы не спорим о сумме, речь о том, что занижения как такового не было – ни на одну гривню, ни на один миллиард гривен” - добавил он.
По мнению Дмитрия Спатаря, первого заместителя председателя правления ЧАО "Полтавский ГОК", теперь для предприятия будет сложно платить критические для производства платежи, а также оказывать гуманитарную поддержку ВСУ и пострадавшим от войны украинцам. До блокирования счетов компания активно занималась благотворительной деятельностью и в 2022 году оказала гуманитарную помощь на сумму около 19 миллионов долларов США .
Главный исполнительный директор Ferrexpo plc, которой принадлежит Полтавский ГОК, Джим Норт в недавнем интервью NV Бизнес заявил, что "уголовное преследование со стороны БЭБ считает абсолютно надуманным и бесперспективным". Руководитель компании, акции которой котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи, добавил, что Ferrexpo plc готова произвести перерасчет и уплатить большую сумму налогов, если об этом будет решение суда по результатам рассмотрения претензии со стороны налоговых органов.
“Однако, пока у нас такого спора с налоговым органом нет и не получали претензии от налоговиков за последние 7 лет относительно возможного занижения ренты. (...) Я уже не раз отмечал и публично и приватно, что цель предприятия - платить налоги правильно, в соответствии с действующими законами, а не их занижать или скрывать”, - подытожил Джим Норт.
Поэтому представители Полтавского ГОКа планируют и дальше отстаивать свои права в соответствующих судебных органах.
- Напомним, ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд города Киева наложил арест на банковские счета Полтавского ГОКа из-за якобы уклонения от уплаты рентных платежей.
- Киевский апелляционный суд четырежды переносил заседание по апелляционной жалобе Полтавского ГОКа по различным причинам.
- Между тем стало известно, что в 2022 году компания Ferrexpo уплатила более 6,3 млрд гривен налогов в бюджеты Украины разных уровней . Несмотря на войну Ferrexpo в 2022 году инвестировала более 161 млн долларов США в украинские активы .
- Компания также стала одним из крупнейших экспортеров Украины за 2022 год .
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