"Дело передали в ГБР": впервые в полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным
Дальнейшее расследование ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александр Трухина поручено следователям ГБР
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Полиция начала уголовное производство 23 августа - в день, когда произошло ДТП. Его открыли по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
На месте происшествия патрульные полицейские и следователи документально зафиксировали всех лиц, ехавших в автомобилях. На момент прибытия правоохранителей участники аварии находились у автомобилей, поэтому необходимо было точно установить, кто же был за рулем в момент ДТП.
Полицейские опросили участников события и свидетелей, взяли отпечатки пальцев и другие вещественные доказательства. Также следователи полиции уже назначили ряд необходимых экспертиз, чтобы, в том числе, установить, с какой скоростью двигался автомобиль.
Во время проведения первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем Audi находился мужчина, как выяснилось - народный депутат Украины. В то же время другие свидетели отрицают эти показания.
Однако в соответствии с законодательством в случае наличия информации о возможном совершении преступления спецсубъектов (в данном случае - народным депутатом Украины), процессуальный руководитель обязан изменить подследственность. Поэтому следователи полиции направили письмо в прокуратуру с ходатайством о передаче материалов указанного уголовного производства к соответствующему правоохранительного органа.
Сейчас подследственность определена по Государственным бюро расследования.
"Все материалы, собранные следователями полиции, в полном объеме будут переданы в ГБР", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, который стал виновником ДТП с 6 пострадавшими на Бориспольской трассе при въезде в Киев, покинул страну.
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