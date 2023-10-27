Дело организатора и участников "пьяных вечеринок", где издевались над девушками, направили в суд

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Отмечается, что организатору вечеринок инкриминируют совершение сексуального насилия в отношении трех потерпевших: на момент совершения преступления одна из них была несовершеннолетней, а также изготовление, хранение и распространение изображений порнографического характера и хулиганство (ч. 2, 3 ст. 153, ч. 1, 3 ст.301, ч.2 ст.296 УК Украины).

Одного из участников обвиняют в совершении сексуального насилия в отношении одного из потерпевших (ч. 3 ст. 153 УК Украины), а другого в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера в сговоре с организатором и хулиганстве, сопровождавшемся исключительным цинизмом, в отношении одного из пострадавших. потерпевших (ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296 УК Украины).

"Отметим, что досудебное расследование завершено еще в июне текущего года и тогда же стороне защиты, согласно требованиям ст. 290 УПК Украины, открыты материалы для ознакомления. Поскольку сторона защиты злоупотребляла правом на защиту, затягивая время ознакомления, прокуроры трижды обращались в суд по ходатайством об ограничении сроков ознакомления", - добавили в прокуратуре.

Что известно о "пьяных вечеринках" в Киеве, на которых издевались над девушками

31 января общественный деятель и режиссер Ярослава Кравченко сообщила, что в Киеве группа ребят устраивает вечеринки, на которые приглашают девушек и, вероятно, накачивают алкоголем и неизвестными препаратами, доводя их до беспомощного состояния.

После этого они делали фото и видео с девушками, в том числе порнографического характера. Затем они выкладывали этот контент в соцсети, оставляя оскорбительные подписи и комментарии.

1 февраля полиция в Киеве задержала двух организаторов пьяных вечеринок, на которых могли насиловать и унижать девушек. К молодым людям пришли с обысками. Тогда блогеров, которые издевались над девушками и снимали это на видео, взяли под стражу до 1 апреля без права на залог. Позже правоохранители объявили о подозрении третьему организатору "пьяных вечеринок" в Киеве.

29 марта двоих фигурантов дела – Ярослава Домбровского и Олега Захарова – освободили из-под стражи после внесения залога в размере более 400 тысяч гривен. Другой фигурант, Андрей Ярина, остался под стражей без права на залог. Он получил подозрение и в сексуальном насилии, и в распространении порнографического контента.

Киевский апелляционный суд 17 апреля принял новое решение в отношении одного из организаторов "пьяных вечеринок": его взяли под стражу в зале суда и увеличили залог до 536,8 тыс. грн. Позже суд увеличил залог и заключил под стражу еще одного из организаторов. После решения апелляционного суда подозреваемого доставили в СИЗО.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.