Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Дело организатора и участников "пьяных вечеринок", где издевались над девушками, направили в суд

Дело организатора и участников "пьяных вечеринок", где издевались над девушками, направили в суд

27 октября, 2023 пятница
16:55
Криминал

Обвинительный акт в отношении организатора и двух участников "пьяных вечеринок" в Киеве, на которых издевались над девушками, в пятницу, 27 октября, направили в суд

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Отмечается, что организатору вечеринок инкриминируют совершение сексуального насилия в отношении трех потерпевших: на момент совершения преступления одна из них была несовершеннолетней, а также изготовление, хранение и распространение изображений порнографического характера и хулиганство (ч. 2, 3 ст. 153, ч. 1, 3 ст.301, ч.2 ст.296 УК Украины).

Одного из участников обвиняют в совершении сексуального насилия в отношении одного из потерпевших (ч. 3 ст. 153 УК Украины), а другого в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера в сговоре с организатором и хулиганстве, сопровождавшемся исключительным цинизмом, в отношении одного из пострадавших. потерпевших (ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296 УК Украины).

"Отметим, что досудебное расследование завершено еще в июне текущего года и тогда же стороне защиты, согласно требованиям ст. 290 УПК Украины, открыты материалы для ознакомления. Поскольку сторона защиты злоупотребляла правом на защиту, затягивая время ознакомления, прокуроры трижды обращались в суд по ходатайством об ограничении сроков ознакомления", - добавили в прокуратуре.

Что известно о "пьяных вечеринках" в Киеве, на которых издевались над девушками

31 января общественный деятель и режиссер Ярослава Кравченко сообщила, что в Киеве группа ребят устраивает вечеринки, на которые приглашают девушек и, вероятно, накачивают  алкоголем и неизвестными препаратами, доводя их до беспомощного состояния.

После этого они делали фото и видео с девушками, в том числе порнографического характера. Затем они выкладывали этот контент в соцсети, оставляя оскорбительные подписи и комментарии.

1 февраля полиция в Киеве задержала двух организаторов пьяных вечеринок, на которых могли насиловать и унижать девушек. К молодым людям пришли с обысками. Тогда блогеров, которые издевались над девушками и снимали это на видео, взяли под стражу до 1 апреля без права на залог. Позже правоохранители объявили о подозрении третьему организатору "пьяных вечеринок" в Киеве.

29 марта двоих фигурантов дела – Ярослава Домбровского и Олега Захарова – освободили из-под стражи после внесения залога в размере более 400 тысяч гривен. Другой фигурант, Андрей Ярина, остался под стражей без права на залог. Он получил подозрение и в сексуальном насилии, и в распространении порнографического контента.

Киевский апелляционный суд 17 апреля принял новое решение в отношении одного из организаторов "пьяных вечеринок": его взяли под стражу в зале суда и увеличили залог до 536,8 тыс. грн. Позже суд увеличил залог и заключил под стражу еще одного из организаторов. После решения апелляционного суда подозреваемого доставили в СИЗО.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Общество
новости Киева
Читайте также:
Авдіївка
27 октября, 2023 пятница
ISW рассказал, как большие потери РФ возле Авдеевки повлияют на ситуацию на фронте
Артем Бондаренко та Ілкай Гюндоган (праворуч), Барселона - Шахтар
26 октября, 2023 четверг
Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после поражения "Барселоне"
Джозеф Байден, саміт НАТО
27 октября, 2023 пятница
США по приказу Байдена нанесли удары по объектам Ирана в Сирии
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.31
    Покупка 37.31
    Продажа 38
  • EUR
    Покупка 39.47
    Продажа 40.51
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 октября
02:24
Ночная атака РФ на Украину: в Днепре слышны звуки взрывов
02:20
Кислица в ООН выразил убеждение, что "влечение справедливости" догонит Россию
01:52
Незаконно осужденный заместитель председателя Меджлиса Джеляла этапируют в Сибирь
01:02
Три страны призвали к быстрому прогрессу в нормализации отношений между Сербией и Косово
00:56
Пентагон
Сдерживание противников и уверенность партнерам: США будут разрабатывать новый тип ядерной бомбы
00:50
Эксклюзив
Под больницей в Газе ХАМАС построил подземный город: вицеспикер Кнессета о начале сухопутной операции Израиля
00:39
"Смерть" Путина – это предвыборная технология, - Данилов
00:29
Генасамблея ООН
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАСом
00:08
НАТО должна быть готова к угрозе от России, - минобороны Германии
2023, пятница
27 октября
23:59
Эксклюзив
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон был в состоянии дипломатического шпагата: политолог о визите лидера Франции в Израиль и Палестину
23:56
Дебютный ассист Малиновского принес "Дженоа" победу над "Салернитаной"
23:46
Неформально в Конгрессе говорят о возможности участия армии США в новых конфликтах, – член комитета ВР по нацбезопасности
23:25
Эксклюзив
Климкин объяснил, почему Кремль публично принимает представителей ХАМАС
23:00
Эрдоган призвал турок выходить на митинг солидарности с Палестиной
22:58
Ежедневно в Сумской области 100 украинцев въезжают из РФ, - Госпогранслужба
22:46
Эксклюзив
Владимир Огрызко
После ответа Израиля ХАМАСа, Запад должен изменить позицию по ударам Украины по территории РФ, - Огрызко
22:45
Байден встретился с главой МИД Китая
22:12
Болгария обвинила Венгрию и Сербию в финансировании "военной машины" Путина
22:09
Вредят боеготовности и подрывают дисциплину: в армии Южной Кореи запретили однополые отношения
21:59
Клуб Бундеслиги расторг контракт с футболистом, поддержавшим Палестину, - СМИ
21:55
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ отрабатывают новую военную стратегию на следующий год: это предпосылка для активных наступательных действий. Военные итоги недели
21:39
В порты Большой Одессы по временному коридору под загрузку зашли 11 судов, - Кубраков
21:31
Обновлено
ЦАХАЛ заявил о начале сухопутной операции в Газе
21:30
Обновлено
Олег Царёв
В Ялте стреляли в коллаборанта Царева, СМИ пишут об операции СБУ
21:09
Зеленский провел военный кабинет: обсудили ситуацию по основным направлениям фронта, среди них Авдеевка и Марьинка
20:39
Обновлено
Россияне ударили по центру Херсона: по меньшей мере 7 раненых
20:13
Матеуш Моравецкий
Моравецкий: партия власти надеется получить мандат на формирование правительства
20:06
На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей из трех громад
20:04
Датчик слежения, найденный в кортеже Дуды, могли установить спецслужбы РФ, - СМИ
20:03
OPINION
Без участия представителей власти "спецоперации" мародеров были бы невозможны
20:03
Обзор
Украинский след "Королевы Боудики": что посмотреть на выходных
19:50
Наземная операция в Газе будет продолжительной: министр обороны Израиля объяснил почему
19:45
РФ подготовила информационную атаку против министра обороны Умерова, - ГУР
19:28
Усик прилетел в Саудовскую Аравию. Здесь пройдет бой Фьюри – Нганну
19:28
Правительство увеличило зарплату работникам "Армии восстановления" в 1,5 раза
19:22
Эксклюзив
Мишель заявил, что Украина обязательно получит 50 млрд евро от ЕС, – корреспондентка Еспресо
19:10
Инфографика
ПВО сбила 3 российские ракеты Х-59 над Николаевщиной
19:00
Обзор
Победные новости 611-го дня войны: в оккупированном Севастополе взорвался противоминный российский катер, а словенская фирма тайно поставляет в Украину беспилотники для наблюдения
18:56
Около 600 жителей области находятся в плену РФ, - Запорожская ОВА
18:49
OPINION
"Нам нужно создать Министерство Любви украинцев к украинцам", - Николай Княжицкий
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV