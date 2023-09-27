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Дело об убийстве Шеремета начали рассматривать сначала

27 сентября, 2023 среда
20:21
Общество Шеремет

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета происходит смена состава суда. Весь судебный процесс начался сначала

Об этом сообщила одна из фигуранток Юлия Кузьменко в Facebook.

"Шел четвертый год культивирования величия арийской расы. Если что, то все начинается по новому в связи с изменением состава суда. Немного хорошего – рада увидеть Рифа", - написала она.

Кузьменко опубликовала фото с еще одним фигурантом дела – военным и музыкантом Андреем Антоненко (Riffmaster).

Читайте также: Дело Шеремета еще может затянуться на годы, его нужно рассматривать заново, - адвокат Андрея Антоненко

27 сентября в Шевченковском райсуде Киева было запланировано заседание по делу об убийстве Павла Шеремета.

История дела

Журналист Павел Шеремет, уроженец Беларуси, погиб утром 20 июля 2016 года: его авто взорвали в центре Киева. Он был ведущим на белорусском телевидении, а с 1996 года возглавлял "Белорусскую деловую газету". Был противником режима Лукашенко. С 2012 года работал в Украине.

12 декабря 2019 года украинские правоохранители сообщили о задержании трех подозреваемых, обнародовали видеодоказательства якобы причастности их к убийству и объявили их имена на публичном брифинге. Речь шла о враче и волонтере Юлии Кузьменко, музыканте Андрее Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь. Все трое отрицали свою причастность к убийству. Доказательства правоохранителей в этом деле были косвенными, а одним из основным стала экспертиза походки подозреваемых. При этом, например, Яна Дугарь утверждала, что в день, когда, по версии следствия, она якобы находилась в Киеве, на самом деле работала в мобильном военном госпитале в Донецкой области.

Печерский райсуд Киева 13 декабря 2019 года постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца. 16 декабря адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Антоненко подал иск в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за причинение вреда его репутации.

Впоследствии белорусская оппозиция передала СМИ записи разговоров белорусских спецслужб о подготовке убийства Павла Шеремета. В МВД Украины заявили, что обнародованная информация "подтверждает основную версию следствия". Защита Антоненко назвал это заявление "очевидной дезинформацией".

В поддержку задержанных организовывался ряд акций, на которые выходили общественные активисты, волонтеры, военные, представители националистических организаций. Они неоднократно заявляли, что дело носит откровенно политический характер, а подозреваемых можно считать политическими заключенными. Заключенными по политическим причинам их назвал в марте 2021 года и советник председателя ОПУ Арестович.

Антоненко и Кузьменко долгое время оставались под стражей, а Яна Дугарь – под домашним арестом.

Согласно решению суда от 26 мая 2020 года, Дугарь была освобождена под залог с личным обязательством носить электронный браслет.

4 августа 2021 года суд сменил меру пресечения Юлии Кузьменко на ночной домашний арест и разрешил снять электронный браслет.

30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд города Киева изменил меру пресечения Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. А 27 сентября того же года изменили меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест. В декабре 2021 года  Шевченковский райсуд Киева продлил ночной домашний арест Андрею Антоненко, но снял с него электронный браслет.

В августе 2021 года Яна Дугарь заявляла о слежке. О слежке также заявила Юлия Кузьменко.

В июле 2022 года, в шестую годовщину убийства Шеремета, в Офисе генпрокурора сообщали, что после 21 января 2022 года судебные заседания по этому делу не проводились, в том числе и по ходатайствам самих обвиняемых об отложении судебного разбирательства.

Адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый рассказывал Суспильному, что сейчас единственная мера пресечения, которая осталась в деле – это залог, примененный в отношении Яны Дугарь. Между тем все обвиняемые по делу с начала полномасштабного вторжения России так или иначе встали на защиту Украины.  Юлия Кузьменко занимается медицинским делом, Андрей Антоненко и Яна Дугарь служат в армии.

Криминал
дело Шеремета
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