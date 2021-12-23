Дело об "организации" энергоблокады в Крыму: суд РФ оставил в силе приговор бизнесмену Ислямову
Верховный Суд России не отменил владельцу канала ATR Ленуру Илямову заочный приговор о 18 годах колонии строгого режима якобы за создание незаконных вооруженных формирований и организацию энергоблокады Крыма в 2015 году
Об этом заявил его адвокат Николай Полозов, передает российский "Интерфакс".
"Оставили в силе приговор и апелляционное решение", – отметил защитник Ленура Ислямова.
Он добавил, что планирует обращаться в Европейский суд по правам человека.
"Дальше – ЕСПЧ", - отметил он.
Кроме того, в РФ его обвинили в организации продовольственной блокады оккупированного Крыма: в сентябре 2015 года активисты созданной им организации "Аскер" на юге Украины перекрыли въезд для грузовиков с продуктами, которые ехали в сторону Крыма. Также бизнесмену инкриминируют участие в энергоблокаде: в ноябре 2015 года взорвали опоры двух ЛЭП, поставлявших электричество на оккупированный Крым.
По словам адвоката, дело является политически мотивированным.
"Сторона защиты указала в прениях на недоказанность обвинения ни в совершении диверсии, ни в создании батальона, ни в публичных призывах", - заметил он.
В апреле 2021 года Апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи снизил приговор в год - до 18 лет колонии, сняв полностью обвинения в шести эпизодах по ч.2 ст.280. 1 УК РФ и связанное с ним наказание с лишением права работать в СМИ на два года. Защита подала кассацию.
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