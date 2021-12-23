Дело об "организации" энергоблокады в Крыму: суд РФ оставил в силе приговор бизнесмену Ислямову

Об этом заявил его адвокат Николай Полозов, передает российский "Интерфакс".



"Оставили в силе приговор и апелляционное решение", – отметил защитник Ленура Ислямова.



Он добавил, что планирует обращаться в Европейский суд по правам человека.



"Дальше – ЕСПЧ", - отметил он.

10 декабря 2020 года "Верховный суд Крыма" заочно приговорил гендиректора крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова к 19 годам заключения якобы за организацию энергетической блокады полуострова. Также ему два года запретили заниматься деятельностью, связанной со СМИ. Ленура Ислямова обвиняли по трем статьям УК РФ: п. "а, б" ч.2 ст.281 (диверсия, совершенная организованной группой, повлекшая тяжкие последствия), ч.1 ст. 208 (организация незаконного вооруженного формирования) и ч.2 ст.280.1 (публичные призывы к производству экстремистской деятельности с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, в частности, в интернете).Кроме того, в РФ его обвинили в организации продовольственной блокады оккупированного Крыма: в сентябре 2015 года активисты созданной им организации "Аскер" на юге Украины перекрыли въезд для грузовиков с продуктами, которые ехали в сторону Крыма. Также бизнесмену инкриминируют участие в энергоблокаде: в ноябре 2015 года взорвали опоры двух ЛЭП, поставлявших электричество на оккупированный Крым.По словам адвоката, дело является политически мотивированным."Сторона защиты указала в прениях на недоказанность обвинения ни в совершении диверсии, ни в создании батальона, ни в публичных призывах", - заметил он.В апреле 2021 года Апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи снизил приговор в год - до 18 лет колонии, сняв полностью обвинения в шести эпизодах по ч.2 ст.280. 1 УК РФ и связанное с ним наказание с лишением права работать в СМИ на два года. Защита подала кассацию.

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