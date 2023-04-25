Дело об обстреле РФ аэродрома Канатово: экс-разведчика Червинского взяли под стражу на 2 месяца
Бывшему и.о. командира одной из частей Сил спецопераций Роману Червинскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней без возможности внесения залога
Об этом из зала суда сообщил корреспондент " Общественного ".
Его задержали по статье УКУ "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий" по делу об обстреле аэродрома Канатово летом 2022 года.
Адвокаты Червинского заявили, что его задержали незаконно и объявили, что будут подавать апелляцию.
- В период с апреля по июль 2022 года украинские служащие, среди которых был военный Сил специальных операций, бывший разведчик Роман Червинский, гражданский айтишник, представители СБУ и Воздушных сил, пытались завербовать российского пилота и уговорить его перегнать в Украину военный самолет. Это привело к ракетным обстрелам аэродрома Канатово 23 июля 2022 года.
- По делу о ракетном обстреле РФ аэродрома Канатово Служба безопасности Украины задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского.
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