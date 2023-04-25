Об этом из зала суда сообщил корреспондент " Общественного ".

Его задержали по статье УКУ "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий" по делу об обстреле аэродрома Канатово летом 2022 года.

Адвокаты Червинского заявили, что его задержали незаконно и объявили, что будут подавать апелляцию.