Об этом сообщает "Радио Свобода".

"На самом деле это мероприятие было начато и санкционировано руководством (прим. - председателем) СБУ и часть мероприятия, которая предусматривала контакты с пилотом РФ - оперативные и контрразведывательные мероприятия осуществляла СБУ. Была общая группа, в которой были все роли распределены между ВСУ и СБУ. Военно-воздушные силы и ССО выполняли и отвечали за мероприятия, которые были связаны именно с перелетом самолета, а затем его охраной и охраной пилота. Все мероприятия были санкционированы в СБУ главой (прим. – на тот момент Баканов) и главнокомандующим ВСУ (Валерий Залужный – ред.)", - цитирует Червинского "Радио Свобода".

Справка

По материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот вроде бы согласился на предложение перейти на сторону Украины. А летом 2022 года Россия обстреляла аэродром "Канатово" в Кировоградской области.

В спецслужбе настаивают, что эта операция проводилась, несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.