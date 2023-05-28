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Дело об обстреле РФ аэродрома "Канатово": Червинский заявил, что меры санкционировали глава СБУ и главнокомандующий ВСУ, - "Радио Свобода"

28 мая, 2023 воскресенье
02:11
Война с Россией

Экс-глава СБУ Иван Баканов санкционировал специальную операцию, предусматривавшую похищение российского самолета и которая, по версии СБУ, привела к атаке на аэропорт "Канатово" в июле 2022 года

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"На самом деле это мероприятие было начато и санкционировано руководством (прим. - председателем) СБУ и часть мероприятия, которая предусматривала контакты с пилотом РФ - оперативные и контрразведывательные мероприятия осуществляла СБУ. Была общая группа, в которой были все роли распределены между ВСУ и СБУ. Военно-воздушные силы и ССО выполняли и отвечали за мероприятия, которые были связаны именно с перелетом самолета, а затем его охраной и охраной пилота. Все мероприятия были санкционированы в СБУ главой (прим. – на тот момент Баканов) и главнокомандующим ВСУ (Валерий Залужный – ред.)", - цитирует Червинского "Радио Свобода".

Справка

По материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот вроде бы согласился на предложение перейти на сторону Украины. А летом 2022 года Россия обстреляла аэродром "Канатово" в Кировоградской области.

В спецслужбе настаивают, что эта операция проводилась, несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

  • В период с апреля по июль 2022 украинские служащие, среди которых был военный Сил специальных операций, бывший разведчик Роман Червинский, гражданский айтишник, представители СБУ и Воздушных сил, пытались завербовать российского пилота и уговорить его перегнать в Украину военный самолет. Это привело к ракетным обстрелам аэродрома "Канатово" 23 июля 2022 года.
  • По делу о ракетном обстреле РФ аэродрома "Канатово" Служба безопасности Украины задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского.
  • 25 апреля Роману Червинскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней без возможности внесения залога.
СБУ
военные силы Украины
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