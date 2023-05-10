Об этом в эфире Еспресо сказал Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Он отмечает, что это первое успешное судебное дело против Дональда Трампа, которое показало, что даже для него не существует ограничений или иммунитета.

"На самом деле этот кейс мы можем считать первой ласточкой. Сейчас, по этому делу о попытке изнасилования, мы получили первое успешное судебное дело против Дональда Трампа. То есть, американская система правосудия создала прецедент, что можно осудить бывшего президента и даже по делу, которому 30 лет.

"То есть нет ограничения и иммунитета, в который Трамп так свято верил. Это дело вряд ли свергнет политическое будущее Трампа, но оно запустит те процессы, которые могут его без этого будущего оставить", - считает эксперт.