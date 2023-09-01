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Дело о злоупотреблениях более чем на 62 млн грн: ВАКС избрал меру пресечения эксзаместителю министра экономики Грибану

1 сентября, 2023 пятница
23:31
Криминал

В пятницу, 1 сентября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде 939,4 тыс. грн залога экс-замминистру экономики. Он подозреваемый по делу о злоупотреблениях на сумму более 62 млн грн во время закупок продуктов

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Суд постановил применить к подозреваемому Александру Грибану меру пресечения в виде залога в размере 939 400 грн. Кроме того, на подозреваемого также возложены следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не выезжать из Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с другим и свидетелями по делу;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Как добавили в Центре противодействия коррупции, средства подозреваемый должен внести в течение 5 дней. За нарушение обязанностей залог могут быть взысканы в бюджет. Обязанности, возложенные судом, будут действовать до 24 октября 2023 включительно.

Злоупотребления более чем на 62 млн грн: в чем подозревают топчиновников двух министерств

Грибана подозревают в пособничестве по делу вероятных злоупотреблений со стороны первого замминистра агрополитики Тараса Высоцкого при закупке макаронных изделий. Накануне ВАКС избрал Высоцкой меру пресечения в размере 805,2 тыс. грн залога.

Высоцкого подозревают в двух эпизодах злоупотреблений во время закупок макаронных изделий. По версии следствия, это повлекло ущерб в 62,5 млн грн при закупке АО "Укрзализныця" продуктов для обеспечения потребностей государства в период военного положения. При этом неправомерную выгоду, как утверждают следователи, получил не сам Высоцкий, а компании-поставщики продукции.

За первым эпизодом шла речь о закупке продуктов по рыночным ценам у производителя из Польши через контролируемую фирму-посредницу. По второму эпизоду, как утверждают следователи НАБУ, аналогичная схема действовала при закупке продуктов у турецкого производителя по рыночным ценам.

Александр Грибан проходит по второму эпизоду дела. За ним товар у иностранного производителя из Турции закупили в марте-августе 2022 года на средства Укрзализныци. Следствие считает, что ущерб по этому эпизоду составляет 33,7 млн грн.

Посредником в этой схеме выступало черновицкое ООО "Винсанд Лайт", интересы которого якобы лоббировал Грибан.

Эксзамминистра экономики Грибан объяснил, что он не был в контексте рынка и даже не знал, кто в Украине поставщики. По его словам, лично с директором компании "Винсанд Лайт" никогда не общался, а только передал контакты. А фирму ему вроде бы порекомендовал знакомый, товарищ еще со времен учебы в университете.

Как отмечает Центр противодействия коррупции, во время обысков в прошлом году у Грибана изъяли 19 800 евро, 55 602 доллара, ноутбук Apple MacBook Pro 13 и мобильный телефон Apple iPhone X. Тогда он не смог предоставить пароли ни на телефон, ни на ноутбук. Грибан объяснял, что ноутбук был только что куплен, а на телефоне он накануне обыска сменил пароль и не смог его припомнить. Относительно изъятых средств Грибан сказал, что это были его сбережения и средства от продажи дома.

В конце июня 2023 года Грибан уволился с должности по собственному желанию.

Примечание. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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