Дело о злоупотреблениях более чем на 62 млн грн: экс-заместителю министра экономики Грибану увеличили размер залога

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Отмечается, что сначала прокурор просил заключить его под стражу с альтернативой залогу 9 миллионов гривен.

"Как и защитники, прокурор не согласились с решением первой инстанции, поэтому они подали апелляционные жалобы. Прокурор снова просил ВАКС избрать подозреваемому содержание под стражей, а защиту - вообще не применять ни одно из мер, поскольку адвокат считал, что отсутствует обоснованное подозрение", – говорится в сообщении.

В результате Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила размер залога Грибана с 939 400 гривен до 2,7 миллиона гривен.

Злоупотребление более чем на 62 млн грн: в чем подозревают топ-чиновников двух министерств

Грибана подозревают в пособничестве по делу вероятных злоупотреблений со стороны первого замминистра агрополитики Тараса Высоцкого при закупке макаронных изделий. Накануне ВАКС избрал Высоцкой меру пресечения в размере 805,2 тыс. грн залога.

Высоцкого подозревают в двух эпизодах злоупотреблений во время закупок макаронных изделий. По версии следствия, это повлекло ущерб в 62,5 млн грн при закупке АО "Укрзализныця" продуктов для обеспечения потребностей государства в период военного положения. При этом неправомерную выгоду, как утверждают следователи, получил не сам Высоцкий, а компании-поставщики продукции.

За первым эпизодом шла речь о закупке продуктов по рыночным ценам у производителя из Польши через контролируемую фирму-посредницу. По второму эпизоду, как утверждают следователи НАБУ, аналогичная схема действовала при закупке продуктов у турецкого производителя по рыночным ценам.

Александр Грибан проходит по второму эпизоду дела. За ним товар у иностранного производителя из Турции закупили в марте-августе 2022 года на средства Укрзализныци. Следствие считает, что ущерб по этому эпизоду составляет 33,7 млн грн.

Посредником в этой схеме выступало черновицкое ООО "Винсанд Лайт", интересы которого якобы лоббировал Грибан.

Эксзамминистра экономики Грибан объяснил, что он не был в контексте рынка и даже не знал, кто в Украине поставщики. По его словам, лично с директором компании "Винсанд Лайт" никогда не общался, а только передал контакты. А фирму ему вроде бы порекомендовал знакомый, товарищ еще со времен учебы в университете.

Как отмечает Центр противодействия коррупции, во время обысков в прошлом году у Грибана изъяли 19 800 евро, 55 602 доллара, ноутбук Apple MacBook Pro 13 и мобильный телефон Apple iPhone X. Тогда он не смог предоставить пароли ни на телефон, ни на ноутбук. Грибан объяснял, что ноутбук был только что куплен, а на телефоне он накануне обыска сменил пароль и не смог его припомнить. Относительно изъятых средств Грибан сказал, что это были его сбережения и средства от продажи дома.

В конце июня 2023 года Грибан уволился с должности по собственному желанию. А 1 сентября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде 939,4 тыс. грн залога.

Примечание. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.