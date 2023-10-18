Дело о злоупотреблениях более чем на 62 млн грн: экс-заместителю министра экономики Грибану увеличили размер залога
Бывшему заместителю министра экономики Александру Грибану увеличили размер залога: он подозревается по делу о злоупотреблениях на сумму более 62 млн грн во время закупок продуктов
Об этом сообщает Transparency International Ukraine.
Отмечается, что сначала прокурор просил заключить его под стражу с альтернативой залогу 9 миллионов гривен.
"Как и защитники, прокурор не согласились с решением первой инстанции, поэтому они подали апелляционные жалобы. Прокурор снова просил ВАКС избрать подозреваемому содержание под стражей, а защиту - вообще не применять ни одно из мер, поскольку адвокат считал, что отсутствует обоснованное подозрение", – говорится в сообщении.
В результате Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила размер залога Грибана с 939 400 гривен до 2,7 миллиона гривен.
Злоупотребление более чем на 62 млн грн: в чем подозревают топ-чиновников двух министерств
Грибана подозревают в пособничестве по делу вероятных злоупотреблений со стороны первого замминистра агрополитики Тараса Высоцкого при закупке макаронных изделий. Накануне ВАКС избрал Высоцкой меру пресечения в размере 805,2 тыс. грн залога.
Высоцкого подозревают в двух эпизодах злоупотреблений во время закупок макаронных изделий. По версии следствия, это повлекло ущерб в 62,5 млн грн при закупке АО "Укрзализныця" продуктов для обеспечения потребностей государства в период военного положения. При этом неправомерную выгоду, как утверждают следователи, получил не сам Высоцкий, а компании-поставщики продукции.
За первым эпизодом шла речь о закупке продуктов по рыночным ценам у производителя из Польши через контролируемую фирму-посредницу. По второму эпизоду, как утверждают следователи НАБУ, аналогичная схема действовала при закупке продуктов у турецкого производителя по рыночным ценам.
Александр Грибан проходит по второму эпизоду дела. За ним товар у иностранного производителя из Турции закупили в марте-августе 2022 года на средства Укрзализныци. Следствие считает, что ущерб по этому эпизоду составляет 33,7 млн грн.
Посредником в этой схеме выступало черновицкое ООО "Винсанд Лайт", интересы которого якобы лоббировал Грибан.
Эксзамминистра экономики Грибан объяснил, что он не был в контексте рынка и даже не знал, кто в Украине поставщики. По его словам, лично с директором компании "Винсанд Лайт" никогда не общался, а только передал контакты. А фирму ему вроде бы порекомендовал знакомый, товарищ еще со времен учебы в университете.
Как отмечает Центр противодействия коррупции, во время обысков в прошлом году у Грибана изъяли 19 800 евро, 55 602 доллара, ноутбук Apple MacBook Pro 13 и мобильный телефон Apple iPhone X. Тогда он не смог предоставить пароли ни на телефон, ни на ноутбук. Грибан объяснял, что ноутбук был только что куплен, а на телефоне он накануне обыска сменил пароль и не смог его припомнить. Относительно изъятых средств Грибан сказал, что это были его сбережения и средства от продажи дома.
В конце июня 2023 года Грибан уволился с должности по собственному желанию. А 1 сентября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде 939,4 тыс. грн залога.
Примечание. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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