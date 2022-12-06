Дело о завладении Януковичем резиденцией "Межигорье" передали в суд

Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в течение 2002-2013 годов экс-президент и его сын завладели земельным участком площадью 104,61 гектара, домами и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" в урочище "Межигорье", а также домом №123-а на улице Межигорской в селе Новые Петровцы.

"В рамках расследования НАБУ инициировало арест сотен объектов движимого, недвижимого имущества и транспортных средств, которые находятся на территории резиденции "Межигорье". В дальнейшем указанные объекты по решению суда передали АРМА", – говорится в сообщении.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. 25 августа 2021 года по ходатайству детективов НАБУ следственный судья Высшего антикоррупционного суда разрешил осуществление заочного расследования в отношении Януковича и его сына, что позволило завершить следствие.

В НАБУ добавляют, что по собранным совместно с САП материалам Министерство юстиции Украины подало иск о взыскании в доход государства активов Януковича, в том числе и резиденции.

Действия Виктора Януковича и его сына квалифицировали по статьям о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и отмывании средств. В случае доказательства вины им грозит лишение свободы от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

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