Дело о завладении Януковичем "Межгорьем": прокуратура завершила досудебное расследование

Об этом сообщает САП в Facebook.



"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины, - ред.) принято решение о завершении досудебного расследования и открытии материалов по делу о завладении резиденцией "Межгорье", - говорится в сообщении.



В САП отмечают, что на 29 декабря материалы уголовного производства открыты фигурантам и их защитникам для ознакомления. После этого в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) будет направлен обвинительный акт для рассмотрения дела по существу.





Напомним, 25 августа Высший антикоррупционный суд разрешил провести расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по делу о нанесении ущерба государству на сумму свыше 500 млн грн.