Дело о "захвате власти" в ОАСК: антикоррупционный суд разрешил принудительно привести на заседание судью Аблова

Об этом сообщила пресс-служба суда .

"Должно было состояться судебное заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя ОАСК. Подозреваемый, будучи надлежащим образом вызванным, на судебное заседание не явился", - сообщили в суде.

Адвокаты Аблова сообщили, что их клиент находится на больничном. В суде отметили, что больничный не является уважительной причиной для пропуска заседания.

Следственный судья постановил осуществить привод Аблова 15 сентября на 12:45.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

18 марта 2021 года следователи завершили досудебное расследование относительно возможных злоупотреблений судьями Окружного административного суда Киева.