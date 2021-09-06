Дело о "захвате власти" в ОАСК: антикоррупционный суд разрешил принудительно привести на заседание судью Аблова
Высший антикоррупционный суд разрешил осуществить силовой привод заместителя председателя Окружного административного суда Киева Евгения Аблова для избрания меры пресечения
Об этом сообщила пресс-служба суда .
"Должно было состояться судебное заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя ОАСК. Подозреваемый, будучи надлежащим образом вызванным, на судебное заседание не явился", - сообщили в суде.
Адвокаты Аблова сообщили, что их клиент находится на больничном. В суде отметили, что больничный не является уважительной причиной для пропуска заседания.
Следственный судья постановил осуществить привод Аблова 15 сентября на 12:45.
- Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
- 18 марта 2021 года следователи завершили досудебное расследование относительно возможных злоупотреблений судьями Окружного административного суда Киева.
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