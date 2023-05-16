Дело о взяточничестве: судьи ВС инициировали выражение недоверия Князеву

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Это решение поддержали 138 из 142 присутствующих судей.

Секретарь пленума суда Дмитрий Луспеник отметил, что инициативная группа предложила подписаться в представлении о выражении недоверия Князеву.

Судьи также приняли постановление о действиях НАБУ и САП.

ВС берет на себя ответственность за происходящие в связи с вероятной коррупцией и шокированные событием. Там призвали к полному, объективному расследованию, которое будет способствовать восстановлению справедливости.

"Должно быть наказание за любое преступление, судьи добровольно сотрудничают со следствием. Такие события наносят ущерб репутации судейской власти, поддерживают принцип самоочищения", - говорится в постановлении.