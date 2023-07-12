Об этом пишет Центр противодействия коррупции.

Мыкытась останется в СИЗО до 8 сентября, однако он может выйти под залог, размер которого уменьшили вдвое: с 40 до 20 миллионов гривен.

В сообщении напомнили, что в октябре прошлого года следственный судья избрал бывшему депутату залог в 260 миллионов, впоследствии апелляция уменьшила его размер до 100 миллионов. Затем залог уменьшали еще несколько раз, в последний раз с 80 до 40 миллионов гривен.

"В суде Мыкытась жаловался на плохие условия в СИЗО, а его адвокат предоставила более 30 благодарностей и различных наград, которые, по мнению стороны защиты, положительно характеризуют обвиняемого. Также защита говорила о том, что у дочерей Мыкытася скоро день рождения и смена стражи на другую меру пресечения могла бы стать подарком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он якобы не может оплатить 40 млн грн, поскольку, по версии защиты, значительную часть состояния он раздал на благотворительность. В подтверждение этого Мыкытась даже предоставил фото ремонта родной школы, который он якобы сделал за свой счет. Также Мыкытась говорил, что активно поддерживает ВСУ.

Адвокаты Мыкытася отмечали, что его состояние здоровья не позволяет находиться под стражей. На заседание даже пригласили врача, который должен был объяснить, почему Мыкытась не может дальше находиться в СИЗО, но в этой части заседание было закрытым.

Дело Мыкытася

2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Максиму Мыкытасю в организации завладения 81,63 млн грн. Нацгвардии во время обмена квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардией, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.

22 октября 2019 года Мыкытась был арестован до 14 ноября и помещен в СИЗО. Однако впоследствии за Мыкытася внесли залог 80 млн грн.

18 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа в попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.

А уже на следующий день, 19 октября, бывшему народному избраннику Максиму Мыкытасю сообщили о подозрении после предложения взятки мэру Днепра Филатову за право строительства метрополитена.

20 октября стало известно , что Мыкытася арестовали на два месяца с правом внесения 260 млн грн залога.

1 ноября апелляционная палата ВАКС оставила Мыкытася под стражей, но уменьшила альтернативный залог до 100 млн грн.

А 18 января 2023 года НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении экс-нардепа Максима Мыкытася.