Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Дело о взятке мэру Днепра: экс-нардепа Мыкытася оставили под стражей, сумму залога уменьшили до 20 млн грн

Дело о взятке мэру Днепра: экс-нардепа Мыкытася оставили под стражей, сумму залога уменьшили до 20 млн грн

12 июля, 2023 среда
09:23
Криминал

Экс-нардепа Максима Мыкытася, обвиняемого в предложении взятки мэру Днепра Борису Филатову, оставили под стражей до 8 сентября, а также уменьшили размер залога до 20 млн грн

Об этом пишет Центр противодействия коррупции.

Мыкытась останется в СИЗО до 8 сентября, однако он может выйти под залог, размер которого уменьшили вдвое: с 40 до 20 миллионов гривен.

В сообщении напомнили, что в октябре прошлого года следственный судья избрал бывшему депутату залог в 260 миллионов, впоследствии апелляция уменьшила его размер до 100 миллионов. Затем залог уменьшали еще несколько раз, в последний раз с 80 до 40 миллионов гривен.

"В суде Мыкытась жаловался на плохие условия в СИЗО, а его адвокат предоставила более 30 благодарностей и различных наград, которые, по мнению стороны защиты, положительно характеризуют обвиняемого. Также защита говорила о том, что у дочерей Мыкытася скоро день рождения и смена стражи на другую меру пресечения могла бы стать подарком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он якобы не может оплатить 40 млн грн, поскольку, по версии защиты, значительную часть состояния он раздал на благотворительность. В подтверждение этого Мыкытась даже предоставил фото ремонта родной школы, который он якобы сделал за свой счет. Также Мыкытась говорил, что активно поддерживает ВСУ.

Адвокаты Мыкытася отмечали, что его состояние здоровья не позволяет находиться под стражей. На заседание даже пригласили врача, который должен был объяснить, почему Мыкытась не может дальше находиться в СИЗО, но в этой части заседание было закрытым.

Дело Мыкытася

2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Максиму Мыкытасю в организации завладения 81,63 млн грн. Нацгвардии во время обмена квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардией, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.

22 октября 2019 года Мыкытась был арестован до 14 ноября и помещен в СИЗО. Однако впоследствии за Мыкытася внесли залог 80 млн грн.

18 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа в попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.

А уже на следующий день, 19 октября, бывшему народному избраннику Максиму Мыкытасю сообщили о подозрении после предложения взятки мэру Днепра Филатову за право строительства метрополитена.

20 октября стало известно , что Мыкытася арестовали на два месяца с правом внесения 260 млн грн залога.

1 ноября апелляционная палата ВАКС оставила Мыкытася под стражей, но уменьшила альтернативный залог до 100 млн грн.

А 18 января 2023 года НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении экс-нардепа Максима Мыкытася.

Общество
Днепр
Экономика
Читайте также:
Сергій Лавров
13 июля, 2023 четверг
"Украина получит F-16 по графику": Кулеба ответил на заявление Лаврова об "угрозе со стороны Запада в ядерной сфере"
Дмитро Пєсков
12 июля, 2023 среда
В Кремле возможные гарантии Украине от G7 назвали посягательством на безопасность России
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
12 июля, 2023 среда
Германия заявила о новой находке при расследовании взрывов на "Северных потоках"
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.7
    Покупка 36.7
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.55
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
13 июля
12:48
Обновлено
"Украина получит F-16 по графику": Кулеба ответил на заявление Лаврова об "угрозе со стороны Запада в ядерной сфере"
12:34
Оккупанты скрыто перевозят боеприпасы через Крым в гражданских грузовиках, - движение "Атеш"
12:18
В Купянске СБУ задержала чиновницу-коллаборантку, возглавлявшую "управление финансов" оккупантов
12:17
РПЦ снова готовит незаконную передачу украинских пленных в Венгрию, - СМИ
12:13
Обновлено
В Черном море выросло количество ракетоносителей РФ: имеют суммарный залп в 20 "калибров"
12:04
OPINION
Пирров провал?
11:53
Google Bard
В Украине заработал чатбот от Google на основе ИИ
11:42
Эксклюзив
Пока нет ощущения триумфа: руководительница Музея кино о решении суда по реорганизации Довженко-Центра
11:21
В РФ отстранили командира 58 армии Попова – якобы за доклад о реальных проблемах России на фронте
11:18
USAID АГРО предоставит украинским фермерам минудобрения для осенней посевной
11:16
Новости компаний
Скорей бы сентябрь: мир ждет презентацию iPhone 15
11:16
Оккупанты изолировали поселок Пришиб на Запорожье, росгвардейцы ищут корректировщиков, – мэр Мелитополя
11:04
Партнерский материал
Кейс Крайстчерча: разрушенный землетрясением город, судьбу которого отдали в руки местных жителей
10:57
Белый дом продлил санкции против России и Ирана из-за неправомерных задержаний американцев
10:40
Инфографика
Курс валют 13 июля: евро немного подорожал
10:36
Разведка Британии объяснила, какой тактики придерживались кадыровцы под Марьинкой
10:27
Обзор
Байден готовит НАТО к продолжительному конфликту с РФ, а Балтийское море становится озером Альянса. Акценты мировых СМИ 13 июля
10:15
В сутки российская армия атаковала 12 регионов Украины: по меньшей мере 13 пострадавших и 2 погибших
10:10
Алексей Данилов
"Важно, что страны-владельцы ядерного оружия будут оказывать помощь": Данилов о гарантиях безопасности G7 для Украины
10:04
Эксклюзив
Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в Донецкой области, однако понесли потери, - Генштаб ВСУ
Враг снизил активность на Горловском направлении, - боец ВСУ
10:00
OPINION
У Украины есть основания критиковать НАТО
09:56
Макрону отправили письмо с человеческим пальцем внутри, - СМИ
09:23
Инфографика
РФ потеряла 510 солдат, 26 БПЛА и 9 боевых бронемашин в сутки, - Генштаб ВСУ
09:20
ВСУ продвигаются по Бахмутскому и Запорожскому направлениям, РФ применяет резервы и перемещает войска, – Генштаб
08:58
Эксклюзив
В Мариуполе и районе выросло количество российских военных, - Андрющенко
08:57
Обновлено
Ночная атака на Украину: в Киеве и Николаевской области повреждения от падения обломков, есть погибший и пострадавшие
08:56
Украинские силы ударили по казарме кадыровцев в Мариуполе, - Андрющенко
08:46
Обновлено
Число пострадавших в результате взрыва в Запорожье 12 июля возросло до 20
08:23
Силы ПВО за ночь сбили все воздушные цели врага: 20 ударных дронов и 2 "калибра"
08:16
"Провоцируете наихудшую войну в Европе за 80 лет": Джонсон предостерег США от "усталости от Украины"
08:16
Инфографика
Дальнобойные ракеты SCALP: технические характеристики и как они помогут Украине на фронте
08:04
OPINION
Гарантии безопасности или Будапешт 2.0?
07:55
На аукцион в Нью-Йорке выставили останки доисторической морской рептилии
07:24
Эстония поддержала предоставление американских кассетных боеприпасов Украине
07:00
Анонс
Свитолина - Вондроушова: где и когда смотреть исторический матч украинки в полуфинале Уимблдона
06:54
КНДР провела испытания ракет
Северная Корея вторично запустила межконтинентальную баллистическую ракету
06:30
В Перу археологи обнаружили 3000-летний "проход кондора" на месте храма
06:13
Россия отправила Китаю оборудование для строительства АЭС
06:00
Саммит НАТО подчеркнул поражение России в одной из главных целей войны в Украине, - ISW
05:16
Південна Корея
Южная Корея примет участие в трастовом фонде НАТО для помощи Украине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV