Дело о взятке экс-председателю Верховного Суда: Князева оставили под стражей и уменьшили размер залога

Об этом сообщает " Суспільне ".

Всеволод Князев будет оставаться под стражей. Хотя защита и просила отпустить судью под домашний арест. Прокурор выступил против, утверждая, что подозреваемый может скрываться и влиять на следствие.

Во время заседания Князев более 20 минут убеждал суд в целесообразности смягчения ему меры пресечения, поскольку у него нет возможности скрываться в Украине или за рубежом.

"Дело получило огласку, и каждый человек видел меня по телевидению или в интернете. Мне нельзя нигде скрываться. На все мои адреса органами досудебного расследования наложен арест. У меня на территории Украины остался только один родной человек — моя мать, внутренне перемещенное лицо, пожилой больной человек. Поэтому скрываться на территории Украины в настоящее время невозможно", — заявил Всеволод Князев.

Риски уклонения от правосудия Князев назвал "минимальными" и настаивал на уменьшении размера залога. Экс-председатель Верховного Суда также отметил, что сотрудничает со следствием.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины снизила размер залога со 107,3 до 75 млн гривен.