Дело о взятке экс-председателю Верховного Суда: Князева оставили под стражей и уменьшили размер залога
В среду, 31 мая, Высший антикоррупционный суд отклонил апелляционную жалобу об изменении меры пресечения экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву
Об этом сообщает " Суспільне ".
Всеволод Князев будет оставаться под стражей. Хотя защита и просила отпустить судью под домашний арест. Прокурор выступил против, утверждая, что подозреваемый может скрываться и влиять на следствие.
Во время заседания Князев более 20 минут убеждал суд в целесообразности смягчения ему меры пресечения, поскольку у него нет возможности скрываться в Украине или за рубежом.
"Дело получило огласку, и каждый человек видел меня по телевидению или в интернете. Мне нельзя нигде скрываться. На все мои адреса органами досудебного расследования наложен арест. У меня на территории Украины остался только один родной человек — моя мать, внутренне перемещенное лицо, пожилой больной человек. Поэтому скрываться на территории Украины в настоящее время невозможно", — заявил Всеволод Князев.
Риски уклонения от правосудия Князев назвал "минимальными" и настаивал на уменьшении размера залога. Экс-председатель Верховного Суда также отметил, что сотрудничает со следствием.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины снизила размер залога со 107,3 до 75 млн гривен.
- Вечером 15 мая НАБУ и САП разоблачили схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда Украины. По делу о коррупции в Верховном Суде Украины задержан глава суда Всеволод Князев и еще один человек.
- 16 мая Верховный Суд Украины выразил недоверие председателю суда Всеволоду Князеву, а затем НАБУ и САП объявили ему подозрение в получении неправомерной выгоды.
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