Дело о взятке экс-главе Верховного Суда Князеву: НАБУ изъяло еще почти $500 тысяч
НАБУ и САП изъяли крупную сумму наличных в почти полмиллиона долларов США, скрытую участниками преступления по делу по подозрению Главы Верховного Суда
Об этом сообщает НАБУ.
Отмечено, что под обыск, проведенный 22 мая, НАБУ и САП изъяли крупную сумму наличных в почти полмиллиона долларов США.
Правоохранители исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств.
Обыск проведен в рамках досудебного расследования получения 2,7 млн дол. США неправомерной выгоды главой ВС и адвокатом. Деньги передавали Главе ВС в обмен на решение в пользу одного из украинских бизнесменов.
- Вечером 15 мая НАБУ и САП разоблачили схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда Украины. По делу о коррупции в Верховном Суде Украины задержан глава суда Всеволод Князев и еще один человек.
- 16 мая Верховный Суд Украины выразил недоверие председателю суда Всеволоду Князеву, а затем НАБУ и САП объявили ему подозрение в получении неправомерной выгоды.
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