Об этом сообщает НАБУ.

Отмечено, что под обыск, проведенный 22 мая, НАБУ и САП изъяли крупную сумму наличных в почти полмиллиона долларов США.

Правоохранители исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств.

Обыск проведен в рамках досудебного расследования получения 2,7 млн дол. США неправомерной выгоды главой ВС и адвокатом. Деньги передавали Главе ВС в обмен на решение в пользу одного из украинских бизнесменов.