Об этом рассказал корреспондент Эспрессо из зала суда.

Прокуроры попросили закрыть заседание, поскольку материалы дела содержат врачебную тайну – просьбы частично удовлетворительными.

Дубинский вместе с адвокатами попросили перенести судебное слушание, поскольку депутату необходимо быть на заседании парламента. Судья ходатайство отклонила, объяснив, что всем нужно ходить на работу.

Подозреваемый 19 июня составил и направил в Министерство здравоохранения заявление, в котором просил помочь в оформлении документов для пересечения госграницы с 26 июня по 10 июля для поездки в Вену, доложил прокурор.

Сообщается, что нардеп пересек границу 27 июня, а его отец 26 июня – в разных пунктах пропуска. Отец Дубинского вернулся 27 июля, а народный избранник находился в Австрии еще до 10 июля.

Сейчас депутату инкриминируют статью 366 Уголовного кодекса Украины за служебный подлог, то есть составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

Для Дубинского прокуроры просят меру пресечения - личные обязательства и наложить обязанности, а также носить электронный браслет.

Нардеп Артем Дмитрук, которого еще в 2021 году исключили из фракции "Слуга Народа", заявил, что хочет взять на поруки коллегу.

Кроме того, прокурор подчеркнул, что у Дубинского несколько загранпаспортов. Мать Дубинского находится за границей.

Примечание: согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о деле Дубинского

Александр Дубинский – украинский журналист, блоггер, телеведущий и политик. Он народный депутат Украины 9-го созыва от 94-го избирательного округа. Являлся членом партии "Слуга народа", исключен в феврале 2021 года из-за санкций США за вмешательство в американские выборы и участие в российской сети внешнего влияния. Он также является заместителем главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

3 августа 2023 года сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у народного депутата Александра Дубинского, якобы уехавшего на отдых за границу под видом сопровождения своего отца на лечение.

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает , что результатом обысков у нардепа Александра Дубинского может стать дополнительная квалификация по его расследованию.

Народный депутат Украины Александр Дубинский сообщил, что правоохранители объявили ему о подозрении 8 августа.

Уголовное дело против него было возбуждено по двум пунктам Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 366 о служебном подлоге и ч. 3 ст. 362 о захвате зданий или сооружений. Однако народный депутат заявляет, что дело было переквалифицировано по ч. 1 ст. 366 – служебный подлог.

Один из основателей "Демократического Топора" Антон Швец сообщил, что народный депутат Дубинский отправился в Барселону в свою любимую за неделю до этого. Но Дубинский утверждал, что в конце июня ему разрешили уехать из Украины, чтобы сопроводить своего отца в зарубежную клинику по онкологии.

Правоохранители сообщали, что депутат уехал за границу под предлогом лечения родственника, но его отец самостоятельно пересекал границу без сопровождения парламентария.