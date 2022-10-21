Об этом сообщает Associated Press.

Суд присяжных принял сторону голливудского актера Кевина Спейси в одном из исков, которые подорвали карьеру кинозвезды, установив, что он не совершал сексуального насилия над Энтони Рэппом, которому тогда было 14 лет. Речь идет об инциденте, который, как отмечал Энтони Рэпп, произошел в 1986 году во время вечеринки, устроенной 26-летним Кевином Спейси.

Присяжные федерального суда в Нью-Йорке решить, что Рэпп не доказал свои обвинения.

Во время зачитывания приговора Спейси опустил голову, затем обнял своих адвокатов. На выходе из суда он не общался с журналистами.

"Мы очень благодарны присяжным за то, что они рассмотрели эти ложные обвинения, - сказала адвокат актера Дженнифер Келлер. - Далее будет доказано, что Спейси невиновен во всем, в чем его обвинили. Ни одно из обвинений не соответствует действительности".

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Во время суда Рэпп свидетельствовал, что Спейси пригласил его к себе на вечеринку, а затем подошел к нему в спальне после ухода других гостей. По его словам, актер, которому тогда было 26 лет, поднял его "как невесту" и уложил на кровать, прежде чем Рэп вывернулся и убежал.

Во время суда, начавшегося в начале октября , присяжные заслушали показания обеих сторон.

Голливудский актер, звезда "Карточного домика" Кевин Спейси расплакался во время дачи показаний в суде, заявив, что сожалеет о том, что совершил каминг-аут.

Когда Спейси стал известным, в таблоидах регулярно появлялись его фото в объятиях мужчин.

В 1997 году журнал Esquire вышел с Кевином Спейси на обложке под названием "У Кевина Спейси есть секрет". В статье речь шла о гомосексуальной ориентации актера.

Спейси редко комментировал такие новости. Он не возражал, что среди его друзей много геев, но ему неинтересно подтверждать или опровергать такие сообщения. В 2010 году Спейси называл разговоры о сексуальности "границей, которую он никогда не пересекал и не будет".

Авторы сериала "Карточный домик", главную роль в котором исполняет Кевин Спейси, заявили, что не будут продолжать сериал .

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