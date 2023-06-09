Дело о нападении на Стерненко: один из исполнителей осужден на 10 лет

Об этом Стерненко сообщил в фейсбуке.

Баймукашева Абзалу признали виновным в покушении на умышленное убийство и незаконное хранение и обращение с оружием.

Приговор вступит в законную силу через месяц со дня объявления в случае, если не будет апелляционной жалобы.

"В тот день по заказу Труханова он выстрелил мне в затылок. Но поскольку я не потерял сознание и стал его преследовать, мне удалось его задержать. Заказчик Труханов, соучастники преступления, в том числе полицейские, подозрений так и не получили. Баймукашев это единственный кого судили за нападение на меня за все три эпизода. Процесс по моей самозащите во время третьего нападения продолжается и уже близок к приговору", - пишет Сергей Стерненко.

Речь идет о нападении на Стерненко в мае 2018 года. Тогда на улице Сегедской в Одессе активист выстрелен в затылок из травматического оружия.

Нападения на Сергея Стерненко:

На Сергея Стерненко были совершены три нападения. После первого он попросил охрану, но не получил ее.

В 2020 году активиста судили за третье нападение на него. Ему инкриминировали умышленное убийство за то, что он оборонялся, когда на него напали в третий раз.