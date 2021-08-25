Дело о "Межигорье": ВАКС позволил расследовать производство по Януковичу
Высший антикоррупционный суд разрешил провести расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по делу о нанесении ущерба государству на сумму более 500 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба САП.
"25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о проведении специального предварительного расследования (заочно) в отношении бывшего владельца госрезиденции " Межигорье " и его сына", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Янукович и его сын подозреваются в незаконном обороте комплекса зданий на территории Вышгородского района. Причиненные ими убытки государству превышает 500 млн грн.
- Напомним, Национальное антикоррупционное бюро намерено обратиться в Интерпол по делу экс-президента Виктора Януковича.
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