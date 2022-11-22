Дело о "геноциде на Донбассе": позицию Украины в суде в Гааге поддерживают уже 24 страны
Международный суд ООН уже получил 24 заявления государств, в которых идет речь о поддержке позиции Украины по делу "Украина против РФ" о нарушении Конвенции о предотвращении геноцида
Об этом в Гааге сказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич, сообщает Укринформ.
"Сейчас уже есть 24 заявления государств о том, что они поддерживают позицию Украины. РФ коммуницирует с судом и находится внутри процесса. Дело по сути касается того, что РФ надумано манипулировала и манипулирует, спекулировала и спекулирует тем, что якобы Украина совершала какой-то мифический "геноцид" на протяжении 8 лет, в том числе на территории Донбасса. Мы доказываем по делу, что это манипуляции и спекуляции, что таким образом РФ нарушает саму священность понятия Конвенции о геноциде, потому что геноцид – это самое тяжелое из международных преступлений", – сказал он.
Кориневич также отметил, что Украина должна была подать меморандум по сути дела до 23 сентября. "Мы его подали 1 июля. Мы сделали все для того, чтобы сделать это как можно скорее", – подчеркнул он.
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