Дело о финансировании Шотландской нацпартии: полиция отпустила бывшую главу правительства Стерджен без предъявления обвинений
Полиция Шотландии без предъявления обвинений уволила бывшую первую министершу региона Николу Стерджен, которую ранее задержали в связи с расследованием по делу о финансировании Шотландской национальной партии
Об этом сообщает Sky News.
"52-летняя женщина, которая была арестована в воскресенье 11 июня 2023 года как подозреваемая в связи с продолжающимся расследованием по финансированию Шотландской национальной партии, была уволена без предъявления обвинений до завершения дальнейшего расследования", – говорится в сообщении полиции.
После увольнения Стерджен сделала заявление, в котором настаивает на своей невиновности.
"Оказаться в такой ситуации, в которой я оказалась, будучи уверенной, что не совершила никакого правонарушения, является шоком и глубоко расстраивает меня... Я знаю, что это расследование тяжело для людей, и я благодарна, что так много людей продолжают верить у меня и понимают, что я бы никогда не сделала ничего, что могло бы помешать ни SNP, ни стране», – отметила она.
Дело о финансах SNP
В июле 2021 года было начато расследование финансирования SNP. Тогда в полицию поступили жалобы по поводу незаконных взносов в казну партии. В частности, речь шла о расходовании около 600 тыс. фунтов стерлингов, собранных сторонниками партии. Эти средства должны были быть направлены на кампанию за независимость Шотландии, однако в жалобах отмечали, что их могли использовать для других целей.
Впоследствии в апреле 2023 года в рамках расследования был задержан и отпущен мужчина Стерджен, бывший исполнительный директор SNP Питер Мюррелл. Тогда же полицейские обыскали дом эксминистерши и штаб-квартиру SNP в Эдинбурге. Был изъят также дом на колесах, расположенный у дома матери Мюррелла в Данфермлине. До этого, в мае, Мюррелл и Стерджен подали в отставку.
Спустя почти две недели после задержания и освобождения Мюррелла были задержаны и освобождены без предъявления обвинений казначея SNP Колина Битти. Впоследствии Битти покинул пост казначея.
Все трое – Битти, Стерджен и Мюррелл – были подписантами на счетах SNP.
Спикер SNP в свою очередь заявил, что партия не будет комментировать арест Стерджен, и добавил, что эти вопросы являются предметом расследования полиции. Также он подчеркнул, что партия полностью сотрудничает со следствием и будет продолжать это делать.
11 июня сообщалось, что британская полиция арестовала бывшую первую министерку Шотландии Николу Стерджен по делу по расследованию финансирования и финансов Шотландской национальной партии (SNP).
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