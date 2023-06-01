Дело не в возможном аресте: дипломат Чалый объяснил, почему Путин не поедет на инаугурацию Эрдогана
Президент РФ Владимир Путин не едет на инаугурацию Реджепа Эрдогана не потому, что боится ареста. Турция ратифицировала Римский устав МКС
Об этом " Радио Свобода " сказал дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
"Я думаю, он не хочет уезжать, опасается уезжать из страны. Но причина не в том, что все говорят, что его арестуют, МКС. Нет. Турция не ратифицировала устав МКС. Она на своей территории такие вещи, конечно, делать не будет. И это 100%. Поэтому не в этом причина. Он боится уезжать вообще из России. Последний раз, если я не ошибаюсь, это было 19 декабря прошлого года", - сказал Чалый.
- Спикер госдумы РФ Вячеслав Володин поедет вместо Путина на инаугурацию переизбранного президента Турции Реджепа Эрдогана.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Он подозревается в принудительной депортации украинских детей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.04
Покупка 37.04Продажа 37.59
-
EUR
Покупка 39.77Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное