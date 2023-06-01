Об этом " Радио Свобода " сказал дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Я думаю, он не хочет уезжать, опасается уезжать из страны. Но причина не в том, что все говорят, что его арестуют, МКС. Нет. Турция не ратифицировала устав МКС. Она на своей территории такие вещи, конечно, делать не будет. И это 100%. Поэтому не в этом причина. Он боится уезжать вообще из России. Последний раз, если я не ошибаюсь, это было 19 декабря прошлого года", - сказал Чалый.