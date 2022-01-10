"Дело может быть сфабрикованным и политически мотивированным": Украинский ПЕН требует от Италии освободить режиссера Лавренчука
Украинский ПЕН опубликовал заявление с требованием освободить и вернуть в Украину театрального режиссера Евгения Лавренчука, которого арестовали в Италии по запросу Российской Федерации
Об этом говорится на сайте PEN Ukraine.
"Мы считаем, что дело Евгения Лавренчука может быть сфабрикованным и политически мотивированным. Власть государства-агрессора, которое восемь лет назад развязало войну против Украины, продолжает бороться с художниками и журналистами, несогласными с ее политикой", - говорится в заявлении.
Украинский ПЕН отмечает недопустимость экстрадиции Евгения Лавренчука в Россию, где силовики постоянно пытают заключенных. Экстрадиция в такие государства запрещена международными стандартами прав человека. За последние годы через российские тюрьмы прошли сотни украинских политзаключенных, которых подвергали пыткам. 127 украинцев преследуются по политическим мотивам и находятся в тюрьмах или под домашним арестом в России и временно оккупированном Крыму. Их дела свидетельствуют, что в России нет места правосудию, а жизнь и здоровье политзаключенных постоянно находятся под угрозой из-за пыток и недопустимых условий содержания в пенитенциарных учреждениях.
"Мы призываем украинское правительство делать все возможное для освобождения и возвращения в Украину Евгения Лавренчука. Мы также обращаемся к итальянским коллегам - писателям, художникам, журналистам - с просьбой не оставаться в стороне и требовать от правоохранительных органов Италии не поддаваться на давление России, обеспечить беспристрастное рассмотрение дела украинского режиссера и помнить, что экстрадиция в государства, практикой которых являются пытки, запрещена", - говорится в обращении.
По состоянию на 10 января заявление подписали 45 украинских деятелей, а именно:
- Мирослав Маринович, публицист, почетный президент Украинского ПЕН
- Николай Рябчук, писатель, публицист, почетный президент Украинского ПЕН
- Андрей Курков, писатель, президент Украинского ПЕН
- Остап Сливинский, писатель, вице-президент Украинского ПЕН
- Татьяна Терен, журналистка, исполнительный директор Украинского ПЕН
- Ирина Славинская, журналистка, член Исполнительного совета Украинского ПЕН
- Тамара Гундорова, профессор, литературовед, член Исполнительного совета Украинского ПЕН
- Ярослав Грицак, историк, профессор УКУ
- Сергей Жадан, писатель
- Виталий Портников, журналист
- Мирослава Барчук, журналистка, телеведущая
- Евгений Захаров, правозащитник
- Игорь Козловский, религиовед, историк, писатель, общественный деятель
- Вадим Карпяк, журналист
- Андрей Любка, писатель
- Леонид Финберг, издатель
- Константин Сигов, философ, преподаватель НаУКМА
- Вахтанг Кебуладзе, философ, публицист, переводчик, профессор КНУ им. Тараса Шевченко
- Диана Клочко, искусствовед, лектор
- Олесь Ильченко, писатель
- Наталья Белоцерковец, поэтесса
- Владимир Рафеенко, писатель, литературовед
- Алексей Паныч, философ, переводчик
- Галина Койнаш, журналистка
- Наталья Сняданко, писательница, переводчица
- Василий Махно, писатель
- Элеонора Соловей, литературовед
- Ольга Муха, менеджер культуры, исследовательница
- Борис Херсонский, поэт, клинический психолог, ректор КИСПП
- Елена Стяжкина, историк, писательница
- Андрей Бондарь, автор
- Александр Мотыль, писатель
- Виктор Морозов, переводчик
- Николай Семена, журналист
- Анна Вовченко, переводчица
- Наталья Бельченко, поэтесса, переводчица
- Виталий Чернецкий, литературовед, переводчик
- Олег Коцарев, писатель, журналист
- Ольга Лучук, литературовед, доцент ЛНУ им. Ивана Франко
- Галина Вдовиченко, писательница
- Степан Процюк, писатель
- Алексей Никитин, писатель
- Ирина Цилык, писательница, кинорежиссер
- Юрий Матевощук, менеджер культуры, переводчик
- Тарас Лучук, литературовед, переводчик.
Справка: Евгений Лавренчук родился во Львове, где окончил польскую школу имени Марии Магдалены. В 2003 году он окончил Российскую академию театрального искусства, позже изучал высшие курсы хореографии в Университете имени Марии Кюри-Склодовской в Польше.
В 2004 году он зарегистрировал "Польский театр в Москве", но в 2014 году покинул Россию в знак несогласия с политикой государства.
С 2018 года по 2021 год он был главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. С июня 2018 года Лавренчук является экспертом Украинского культурного Фонда, а с марта 2021 года - заслуженный артист Украины. Также режиссер является лауреатом государственной театральной премии имени Леся Курбаса.
Евгений Лавренчук был задержан в Неаполе 17 декабря, об этом стало известно 3 января. Его задержали перед посадкой на самолет во Львов, где режиссер должен был вести вечер памяти Романа Виктюка. Российская сторона обвиняет украинского режиссера в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил восемь лет назад, работая в России.
- Как сообщалось ранее, режиссера Лавренчука арестовали на период рассмотрения экстрадиционного запроса РФ, МИД Украины держит дело на контроле.
- Впоследствии мать задержанного Ирина Лавренчук выразила надежду, что ее сына не экстрадируют в Россию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.37
Покупка 27.37Продажа 27.64
-
EUR
Покупка 30.83Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное