"Дело может быть сфабрикованным и политически мотивированным": Украинский ПЕН требует от Италии освободить режиссера Лавренчука

Об этом говорится на сайте PEN Ukraine.



"Мы считаем, что дело Евгения Лавренчука может быть сфабрикованным и политически мотивированным. Власть государства-агрессора, которое восемь лет назад развязало войну против Украины, продолжает бороться с художниками и журналистами, несогласными с ее политикой", - говорится в заявлении.



Украинский ПЕН отмечает недопустимость экстрадиции Евгения Лавренчука в Россию, где силовики постоянно пытают заключенных. Экстрадиция в такие государства запрещена международными стандартами прав человека. За последние годы через российские тюрьмы прошли сотни украинских политзаключенных, которых подвергали пыткам. 127 украинцев преследуются по политическим мотивам и находятся в тюрьмах или под домашним арестом в России и временно оккупированном Крыму. Их дела свидетельствуют, что в России нет места правосудию, а жизнь и здоровье политзаключенных постоянно находятся под угрозой из-за пыток и недопустимых условий содержания в пенитенциарных учреждениях.



"Мы призываем украинское правительство делать все возможное для освобождения и возвращения в Украину Евгения Лавренчука. Мы также обращаемся к итальянским коллегам - писателям, художникам, журналистам - с просьбой не оставаться в стороне и требовать от правоохранительных органов Италии не поддаваться на давление России, обеспечить беспристрастное рассмотрение дела украинского режиссера и помнить, что экстрадиция в государства, практикой которых являются пытки, запрещена", - говорится в обращении.



По состоянию на 10 января заявление подписали 45 украинских деятелей, а именно:

Мирослав Маринович, публицист, почетный президент Украинского ПЕН

Николай Рябчук, писатель, публицист, почетный президент Украинского ПЕН

Андрей Курков, писатель, президент Украинского ПЕН

Остап Сливинский, писатель, вице-президент Украинского ПЕН

Татьяна Терен, журналистка, исполнительный директор Украинского ПЕН

Ирина Славинская, журналистка, член Исполнительного совета Украинского ПЕН

Тамара Гундорова, профессор, литературовед, член Исполнительного совета Украинского ПЕН

Ярослав Грицак, историк, профессор УКУ

Сергей Жадан, писатель

Виталий Портников, журналист

Мирослава Барчук, журналистка, телеведущая

Евгений Захаров, правозащитник

Игорь Козловский, религиовед, историк, писатель, общественный деятель

Вадим Карпяк, журналист

Андрей Любка, писатель

Леонид Финберг, издатель

Константин Сигов, философ, преподаватель НаУКМА

Вахтанг Кебуладзе, философ, публицист, переводчик, профессор КНУ им. Тараса Шевченко

Диана Клочко, искусствовед, лектор

Олесь Ильченко, писатель

Наталья Белоцерковец, поэтесса

Владимир Рафеенко, писатель, литературовед

Алексей Паныч, философ, переводчик

Галина Койнаш, журналистка

Наталья Сняданко, писательница, переводчица

Василий Махно, писатель

Элеонора Соловей, литературовед

Ольга Муха, менеджер культуры, исследовательница

Борис Херсонский, поэт, клинический психолог, ректор КИСПП

Елена Стяжкина, историк, писательница

Андрей Бондарь, автор

Александр Мотыль, писатель

Виктор Морозов, переводчик

Николай Семена, журналист

Анна Вовченко, переводчица

Наталья Бельченко, поэтесса, переводчица

Виталий Чернецкий, литературовед, переводчик

Олег Коцарев, писатель, журналист

Ольга Лучук, литературовед, доцент ЛНУ им. Ивана Франко

Галина Вдовиченко, писательница

Степан Процюк, писатель

Алексей Никитин, писатель

Ирина Цилык, писательница, кинорежиссер

Юрий Матевощук, менеджер культуры, переводчик

Тарас Лучук, литературовед, переводчик.

Как сообщалось ранее, режиссера Лавренчука арестовали на период рассмотрения экстрадиционного запроса РФ, МИД Украины держит дело на контроле.

Впоследствии мать задержанного Ирина Лавренчук выразила надежду, что ее сына не экстрадируют в Россию.