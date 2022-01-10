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"Дело может быть сфабрикованным и политически мотивированным": Украинский ПЕН требует от Италии освободить режиссера Лавренчука

10 января, 2022 понедельник
11:33
Общество

Украинский ПЕН опубликовал заявление с требованием освободить и вернуть в Украину театрального режиссера Евгения Лавренчука, которого арестовали в Италии по запросу Российской Федерации

Об этом говорится на сайте PEN Ukraine.

"Мы считаем, что дело Евгения Лавренчука может быть сфабрикованным и политически мотивированным. Власть государства-агрессора, которое восемь лет назад развязало войну против Украины, продолжает бороться с художниками и журналистами, несогласными с ее политикой", - говорится в заявлении.

Украинский ПЕН отмечает недопустимость экстрадиции Евгения Лавренчука в Россию, где силовики постоянно пытают заключенных. Экстрадиция в такие государства запрещена международными стандартами прав человека. За последние годы через российские тюрьмы прошли сотни украинских политзаключенных, которых подвергали пыткам. 127 украинцев преследуются по политическим мотивам и находятся в тюрьмах или под домашним арестом в России и временно оккупированном Крыму. Их дела свидетельствуют, что в России нет места правосудию, а жизнь и здоровье политзаключенных постоянно находятся под угрозой из-за пыток и недопустимых условий содержания в пенитенциарных учреждениях.

"Мы призываем украинское правительство делать все возможное для освобождения и возвращения в Украину Евгения Лавренчука. Мы также обращаемся к итальянским коллегам - писателям, художникам, журналистам - с просьбой не оставаться в стороне и требовать от правоохранительных органов Италии не поддаваться на давление России, обеспечить беспристрастное рассмотрение дела украинского режиссера и помнить, что экстрадиция в государства, практикой которых являются пытки, запрещена", - говорится в обращении.

По состоянию на 10 января заявление подписали 45 украинских деятелей, а именно:

  • Мирослав Маринович, публицист, почетный президент Украинского ПЕН
  • Николай Рябчук, писатель, публицист, почетный президент Украинского ПЕН
  • Андрей Курков, писатель, президент Украинского ПЕН
  • Остап Сливинский, писатель, вице-президент Украинского ПЕН
  • Татьяна Терен, журналистка, исполнительный директор Украинского ПЕН
  • Ирина Славинская, журналистка, член Исполнительного совета Украинского ПЕН
  • Тамара Гундорова, профессор, литературовед, член Исполнительного совета Украинского ПЕН
  • Ярослав Грицак, историк, профессор УКУ
  • Сергей Жадан, писатель
  • Виталий Портников, журналист
  • Мирослава Барчук, журналистка, телеведущая
  • Евгений Захаров, правозащитник
  • Игорь Козловский, религиовед, историк, писатель, общественный деятель
  • Вадим Карпяк, журналист
  • Андрей Любка, писатель
  • Леонид Финберг, издатель
  • Константин Сигов, философ, преподаватель НаУКМА
  • Вахтанг Кебуладзе, философ, публицист, переводчик, профессор КНУ им. Тараса Шевченко
  • Диана Клочко, искусствовед, лектор
  • Олесь Ильченко, писатель
  • Наталья Белоцерковец, поэтесса
  • Владимир Рафеенко, писатель, литературовед
  • Алексей Паныч, философ, переводчик
  • Галина Койнаш, журналистка
  • Наталья Сняданко, писательница, переводчица
  • Василий Махно, писатель
  • Элеонора Соловей, литературовед
  • Ольга Муха, менеджер культуры, исследовательница
  • Борис Херсонский, поэт, клинический психолог, ректор КИСПП
  • Елена Стяжкина, историк, писательница
  • Андрей Бондарь, автор
  • Александр Мотыль, писатель
  • Виктор Морозов, переводчик
  • Николай Семена, журналист
  • Анна Вовченко, переводчица
  • Наталья Бельченко, поэтесса, переводчица
  • Виталий Чернецкий, литературовед, переводчик
  • Олег Коцарев, писатель, журналист
  • Ольга Лучук, литературовед, доцент ЛНУ им. Ивана Франко
  • Галина Вдовиченко, писательница
  • Степан Процюк, писатель
  • Алексей Никитин, писатель
  • Ирина Цилык, писательница, кинорежиссер
  • Юрий Матевощук, менеджер культуры, переводчик
  • Тарас Лучук, литературовед, переводчик.

Справка: Евгений Лавренчук родился во Львове, где окончил польскую школу имени Марии Магдалены. В 2003 году он окончил Российскую академию театрального искусства, позже изучал высшие курсы хореографии в Университете имени Марии Кюри-Склодовской в Польше.

В 2004 году он зарегистрировал "Польский театр в Москве", но в 2014 году покинул Россию в знак несогласия с политикой государства.

С 2018 года по 2021 год он был главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. С июня 2018 года Лавренчук является экспертом Украинского культурного Фонда, а с марта 2021 года - заслуженный артист Украины. Также режиссер является лауреатом государственной театральной премии имени Леся Курбаса.

Евгений Лавренчук был задержан в Неаполе 17 декабря, об этом стало известно 3 января. Его задержали перед посадкой на самолет во Львов, где режиссер должен был вести вечер памяти Романа Виктюка. Российская сторона обвиняет украинского режиссера в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил восемь лет назад, работая в России.
  • Как сообщалось ранее, режиссера Лавренчука арестовали на период рассмотрения экстрадиционного запроса РФ, МИД Украины держит дело на контроле.
  • Впоследствии мать задержанного Ирина Лавренчук выразила надежду, что ее сына не экстрадируют в Россию.

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