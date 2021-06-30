Дело МН17: страны-жертвы пытаются привлечь к ответственности как отдельных лиц, так и Россию как государство, - посол Украины в Нидерландах

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов в эфире "Дом" .

Он отметил, что с 2014 года активно ведут расследование пять стран - Украины, Нидерланды, Бельгия, Австралия и Малайзия, которые создали совместную группу.



"Первая опция - создать специальный трибунал под эгидой Совета безопасности ООН, была подготовлена соответствующая резолюция, и она получила всеобщее одобрение. Единственная страна, которая ветировал эту резолюцию, была Российская Федерация", - рассказал дипломат.



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По его словам, после этого страны сконцентрировались на двух вариантах рассмотрения дела: "Создание гибридного трибунала странами или передача дела в национальную юрисдикцию. Наконец, определили, что во время этих переговоров будет применяться национальная юрисдикция Нидерландов".

Как отмечается, тема MH17 фигурирует в кейсах нескольких процессов. Например, дело рассматривается Окружным судом Гааги, и его цель - установить физических лиц, виновных в трагедии.

Кроме этого, в Нидерландах Украины преследует РФ как государство в Международном суде ООН.

"Кроме этих пяти стран, которые я уже упомянул, все страны, граждане которых погибли в катастрофе, активно участвуют. В частности, финансовое участие в расследовании тоже обеспечивается этими странами. То есть это - глобальные меры по привлечению к ответственности как физических лиц, так и Российской Федерации как государства ", - резюмировал Ченцов.