Дело МН17: родственники погибших в авиакатастрофе подготовили 301 иск о компенсациях

Об этом сообщает Укринформ.

На заседании 8 декабря адвокаты родственников погибших заявили, что их клиентам все еще нужна медицинская помощь, поскольку им сложно справиться с потерей родных.

Следующее заседание планируется провести 20 декабря в 10:00 по местному времени. Тогда, по словам председательствующего судьи, прокуратура представит обвинительный акт.