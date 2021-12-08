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Дело МН17: родственники погибших в авиакатастрофе подготовили 301 иск о компенсациях

8 декабря, 2021 среда
22:46
война с Россией МН17

Родственники погибших пассажиров и экипажа малайзийского самолета рейса МН17, сбитого в июле 2014 года над оккупированной Россией частью Донбасса, подготовили 301 судебный иск по компенсациям

Об этом сообщает Укринформ.

На заседании 8 декабря адвокаты родственников погибших заявили, что их клиентам все еще нужна медицинская помощь, поскольку им сложно справиться с потерей родных.

Следующее заседание планируется провести 20 декабря в 10:00 по местному времени. Тогда, по словам председательствующего судьи, прокуратура представит обвинительный акт.

  • Напомним, пассажирский Boeing-777 с 298 людьми был сбит на временно оккупированной территории на Донбассе в 2014 году. Все люди погибли. 23 мая 2018 года родственники погибших в крушении МН17 обнародовали открытое письмо россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 над оккупированной Россией территорией Украины по установке "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады оружия. Международная следственная группа показала обломок ракеты, сбившей MH17.
  • Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении MH17. ЕС полностью поддерживает расследование крушения MH17.
  • В ноябре 2018 года родственники погибших в авиакатастрофе МН17 подали в ЕСПЧ иски против России.
  • В 2019 году дело о крушении частично передано в Гаагский суд. 7 июня 2021 года суд Гааги начал слушание по существу дела.
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