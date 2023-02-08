Дело МН17: прокуроры нашли доказательства того, что Путин утвердил поставки ракеты террористам "ДНР"
У прокуроров есть доказательства, что именно президент РФ Владимир Путин принял решение о поставке ЗРК "Бук" террористам "ДНР" для сбивания MH17
Об этом пишет Reuters.
Совместная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием дела о трагедии MH17, имеет убедительные доказательства того, что президент России Владимир Путин лично подписал решение о поставках российской ракетной системы в Украину.
Далее эту ЗРК "Бук" использовали для сбивания пассажирского самолета MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур над Восточной Украиной 17 июля 2014 года.
Однако в Reuters отметили, что у прокуроров нет доказательств для привлечения к уголовной ответственности. А корреспонденты BBC передали , что у следователей "нет основания предполагать", что Путин был лично привлечен к отдаче приказа сбить самолет.
- Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" с 298 людьми на борту, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) сбили на временно оккупированной территории Донбасса 17 июля 2014 года. Погибли все люди: 283 пассажира и 15 членов экипажа.
- После четырех лет расследования 24 мая 2018 года Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины из установки "Бук" 53-й ракетной бригады вооруженных сил РФ. Международная следственная группа показала обломок ракеты , сбившей MH17.
- 20 декабря 2021 года прокуроры заявили, что "Бук" привезли из РФ накануне сбивания самолета и назвали обвиняемых виновными в убийстве. А 21 декабря прокуроры сообщили, что следствие определило российский "Бук" по 15 признакам. Нидерландская прокуратура выдвинула требование о пожизненном заключении для четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17 – трех россиян и одного украинца: Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. При этом обвинение считает, что виновные должны выплатить компенсации семьям погибших.
- 10 июня 2022 года в Нидерландах завершился судебный процесс по сбитому над Донетчиной самолету MH17.
- 16 июля 2022 года ЕС призвал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.
- А 17 ноября 2022 года суд в Гааге озвучил приговор : самолет был сбит в 2014 году донецкими сепаратистами. По данным трибунала, стреляли из ЗРК "Бук"со стороны села Первомайское Донецкой области. В тот момент село находилось под контролем "ДНР". Согласно приговору в преступлении виновны Игорь Гиркин и его подчиненные - Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Именно они несут ответственность за гибель 298 человек. Олега Пулатова, который был еще одним подозреваемым, считают невиновным.
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