Об этом пишет Reuters.

Совместная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием дела о трагедии MH17, имеет убедительные доказательства того, что президент России Владимир Путин лично подписал решение о поставках российской ракетной системы в Украину.

Далее эту ЗРК "Бук" использовали для сбивания пассажирского самолета MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур над Восточной Украиной 17 июля 2014 года.

Однако в Reuters отметили, что у прокуроров нет доказательств для привлечения к уголовной ответственности. А корреспонденты BBC передали , что у следователей "нет основания предполагать", что Путин был лично привлечен к отдаче приказа сбить самолет.