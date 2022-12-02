Об этом пишет Reuters .

В четверг, 1 декабря, голландские прокуроры заявили, что не будут подавать апелляцию по результатам судебного процесса по сбитию рейса MH17 на Востоке Украины в 2014 году.

"Это делает приговоры окончательными, хотя подозреваемые остаются на свободе", – говорится в сообщении.

Трое заочно осужденных – бывшие агенты российской разведки Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также Леонид Харченко, лидер сепаратистов.

Установлено, что все трое помогали организовать транспортировку в Украину российской установки "Бук", которая была использована для сбития самолета, "хотя они не были физически нажавшими на курок".

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