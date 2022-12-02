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Дело МН17: голландские прокуроры не будут подавать апелляции, приговоры окончательны

2 декабря, 2022 пятница
09:09
Мир МН17

Прокуратура Нидерландов не будет подавать апелляцию по результатам судебного процесса об уничтожении Boeing-777 "Малайзийских авиалиний"

Об этом пишет Reuters .

В четверг, 1 декабря, голландские прокуроры заявили, что не будут подавать апелляцию по результатам судебного процесса по сбитию рейса MH17 на Востоке Украины в 2014 году.

"Это делает приговоры окончательными, хотя подозреваемые остаются на свободе", – говорится в сообщении.

Трое заочно осужденных – бывшие агенты российской разведки Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также Леонид Харченко, лидер сепаратистов.

Установлено, что все трое помогали организовать транспортировку в Украину российской установки "Бук", которая была использована для сбития самолета, "хотя они не были физически нажавшими на курок".

  • Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" с 298 людьми на борту, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) сбили на временно оккупированной территории Донбасса 7 июля 2014 года. Погибли все люди: 283 пассажира и 15 членов экипажа.
  • После четырех лет расследования, 24 мая 2018 года, Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 над оккупированной Россией территорией Украины по установке "Бук" 53-й ракетной бригады вооруженных сил РФ Международная следственная группа показала обломок ракеты , сбившей MH17.
  • В ноябре 2018 года родственники погибших в авиакатастрофе МН17 подали в ЕСПЧ иски против России. В 2019 году дело о крушении частично передано в Гаагский суд.
  • 7 июня 2021 года суд Гааги начал слушание по существу дела. Уже 8 декабря 2021 родственники погибших в авиакатастрофе подготовили 301 иск о компенсациях.
  • 20 декабря 2021 года прокуроры заявили, что "Бук" привезли из РФ накануне сбивания самолета и назвали обвиняемых виновными в убийстве. А 21 декабря прокуроры сообщили, что следствие определило российский "Бук" по 15 признакам. Нидерландская прокуратура выдвинула требование о пожизненном заключении для четырех обвиняемых в сбыте самолета рейса MH17 – трех россиян и одного украинца: Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. При этом обвинение считает, что должны выплатить компенсации семьям погибших.
  • 10 июня 2022 года в Нидерландах завершился судебный процесс по сбитому над Донетчиной самолету MH17.
  • 16 июля ЕС призвал привлечь к ответственности виновных в сбыте самолета.
  • А 17 ноября суд в Гааге озвучил приговор : самолет был сбит в 2014 году донецкими сепаратистами. По данным трибунала, стреляли из ЗРК "Бук", запущенной со стороны села Первомайское Донецкой области. В тот момент село находилось под контролем "ДНР". Согласно приговору, в преступлении виноваты Игорь Гиркин и его подчиненные - Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Именно они несут ответственность за гибель 298 человек. Олег Пулатов, который был еще одним подозреваемым, считают невиновным.

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