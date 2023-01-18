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Дело Микитася о попытке подкупа мэра Днепра направили в суд

18 января, 2023 среда
16:10
Криминал

НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт об экснардепе Максиме Микитасе, его разоблачили на попытке подкупить мэра Днепра за €22 млн

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Отмечается, что 18 января Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении Максима Микитася, бывшего народного депутата Украины. Его действия квалифицировали по части четвертой статьи 369 УКУ (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

"По данным следствия, в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом - топ-чиновник государственной компании "УкрБуд") предложил городскому голове города Днепр неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Средства обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта - до 2027 года. "Лояльность" мэра экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (€220 млн), что составляет соответственно €22 млн. Финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития", - говорится в тексте НАБУ.

Пресс-служба также напомнила, что сумма предлагаемой неправомерной выгоды стала рекордом, зафиксированным в Украине.

  • Напомним, 2 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Максиму Микитасю в организации завладения 81,63 млн грн  Нацгвардии во время обмена квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.
  • 22 октября Микитась был арестован до 14 ноября и помещен в СИЗО. Впоследствии за Никитася внесли залог в 80 млн грн.
  • 18 октября НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра за право строительства метрополитена. 19 октября бывшему народному избраннику Максиму Микитасю сообщили о подозрении по этому делу. 20 октября Никита арестован с правом внесения 260 млн грн залога.
  • 1 ноября апелляционная палата ВАКС оставила Микитася под стражей, но уменьшила альтернативную залог до 100 млн грн.

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