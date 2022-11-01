Дело Микитася. Экс-нардепа оставили под стражей, но снизили залог до 100 млн грн
Апелляционная палата ВАКС оставила Микитася под стражей, но уменьшила альтернативный залог до 100 млн грн
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
"Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС в составе судей Дмитрия Михайленко, Николая Глотова и Даниилы Чорненькой оставила экс-нардепа Макисма Микитася под стражей. – говорится в сообщении.
В ЦПК напомнили, что ранее следователь судья Виталий Дубас определил размер залога в 260 млн грн, что было даже больше, чем просил прокурор.
В то же время защита Микитася заявляла, что у их клиента нет ни 10, ни 5, ни даже 3 млн грн.
При этом сам Микитась принимал участие в заседании по видеосвязи из СИЗО, а непосредственно в зал суда пришла группа поддержки инвесторов Укрстроя.
"Если Микитась внесет залог, на него возложат ряд обязанностей. В частности, он должен сдать паспорта для выезда за границу и не общаться со свидетелями по делу", - добавили в ЦПК.
- 2 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении экснардепу Максиму Микитасю в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии во время обмена квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.
- 22 октября Микитась был арестован до 14 ноября и помещен в СИЗО. Впоследствии за Микитася внесли залог в 80 млн грн.
- 18 октября НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра за право строительства метрополитена. 19 октября бывшему народному избраннику Максиму Микитасю сообщили о подозрении по этому делу. 20 октября Микитася арестовали с правом внесения 260 млн грн залога
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