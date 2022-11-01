Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС в составе судей Дмитрия Михайленко, Николая Глотова и Даниилы Чорненькой оставила экс-нардепа Макисма Микитася под стражей. – говорится в сообщении.

В ЦПК напомнили, что ранее следователь судья Виталий Дубас определил размер залога в 260 млн грн, что было даже больше, чем просил прокурор.

В то же время защита Микитася заявляла, что у их клиента нет ни 10, ни 5, ни даже 3 млн грн.

При этом сам Микитась принимал участие в заседании по видеосвязи из СИЗО, а непосредственно в зал суда пришла группа поддержки инвесторов Укрстроя.

"Если Микитась внесет залог, на него возложат ряд обязанностей. В частности, он должен сдать паспорта для выезда за границу и не общаться со свидетелями по делу", - добавили в ЦПК.

2 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении экснардепу Максиму Микитасю в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии во время обмена квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.

22 октября Микитась был арестован до 14 ноября и помещен в СИЗО. Впоследствии за Микитася внесли залог в 80 млн грн.

18 октября НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра за право строительства метрополитена. 19 октября бывшему народному избраннику Максиму Микитасю сообщили о подозрении по этому делу. 20 октября Микитася арестовали с правом внесения 260 млн грн залога

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