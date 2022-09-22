Об этом пишет Укринформ .

Заседание длилось менее пяти минут и было формальным. На нем находились родственники погибших в авиакатастрофе, их адвокаты, а также защита одного из четырех обвиняемых - подполковника ГРУ РФ Олега Пулатова.

По словам председательствующего судьи Гендрика Стейнгаюса, решение по делу сбивания самолета в отношении всех четырех обвиняемых объявят в 13:30 17 ноября по местному времени.

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