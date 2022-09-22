Дело MH17: в Нидерландах состоялось последнее заседание, приговор будет оглашен 17 ноября
Вблизи Амстердама 22 сентября провели последнее формальное заседание по сбитию оккупантами самолета рейса MH17 в небе над ОРДО. Приговор будет оглашен 17 ноября
Об этом пишет Укринформ .
Заседание длилось менее пяти минут и было формальным. На нем находились родственники погибших в авиакатастрофе, их адвокаты, а также защита одного из четырех обвиняемых - подполковника ГРУ РФ Олега Пулатова.
По словам председательствующего судьи Гендрика Стейнгаюса, решение по делу сбивания самолета в отношении всех четырех обвиняемых объявят в 13:30 17 ноября по местному времени.
- 17 июля 2014 года, 8 лет назад, пассажирский Boeing-777 с 298 людьми сбили на временно оккупированной территории Донбасса в 2014 году. Все люди погибли. 23 мая 2018 года родственники погибших в катастрофе МН17 обнародовали открытое письмо россиянам , в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 над оккупированной Россией территорией Украины по установке "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады оружия. Международная следственная группа показала обломок ракеты , сбившей MH17.
- Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении MH17. ЕС полностью поддерживает расследование крушения MH17.
- В ноябре 2018 года родственники погибших в авиакатастрофе МН17 подали в ЕСПЧ иски против России.
- В 2019 году дело о крушении частично передано в Гаагский суд.
- 7 июня 2021 года суд Гааги начал слушание по существу дела.
- 8 декабря 2021 родственники погибших в авиакатастрофе подготовили 301 иск о компенсациях.
- ЕСПЧ перенес рассмотрение дела Украины и Нидерландов против России.
- 20 декабря 2021 года прокуроры заявили, что "Бук" привезли из РФ накануне сбивания самолета и назвали обвиняемых виновными в убийстве.
- 21 декабря 2021 года прокуроры сообщили, что следствие определило российский "Бук" по 15 признакам.
- Нидерландская прокуратура выдвинула требование о пожизненном заключении для всех обвиняемых в сбыте самолета рейса MH17.
- ЕСПЧ анонсировало на 26 января слушания по трем заявлениям относительно российско-украинской войны, в том числе о сбитом в 2014 году в ОРДО пассажирском самолете рейса MH17.
- 2 февраля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились о дальнейшем сотрудничестве по расследованию катастрофы МН17.
- 10 июня 2022 года в Нидерландах завершился судебный процесс по сбитому над Донетчиной самолету MH17. Приговор ждут до конца года.
- 16 июля 2022 года ЕС призвал привлечь к ответственности виновных в сбыте самолета.
- 17 июля, на восьмую годовщину трагедии, компания BABYLON'13 выпустила трейлер фильма "Железные бабочки" о сбитии Россией пассажирского самолета рейса MH17.
- 22 августа министр обороны Украины Алексей Резников предложил выставить в Гааге захваченный украинской армией российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" как напоминание о сбитии оккупантами пассажирского самолета рейса МН17 над ОРДО летом 2014 года.
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