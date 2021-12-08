Дело MH17: в Нидерландах состоится очередное судебное заседание

Об этом сообщает Укринфрорм.



По предварительному графику заседания будут продолжаться 8-10 декабря и 20-24 декабря.



Сегодняшние слушания (8 декабря) начнутся в 10:00 по местному времени.



Это уже будет одиннадцатый блок слушаний по делу MH17.



Из-за карантина все в здании суда должны соблюдать дистанцию 1,5 м и одевать защитные маски. Людей с симптомами простуды или повышенной температуры на заседание не будут пускать.

Справка: Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) и был сбит 17 июля 2014 над Донецкой областью. Погибли все 298 пассажиров, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Расследованием занимается Международная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии.



В сентябре 2016 года следственная группа заявила, что самолет сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук". По данным исследователей, комплекс находился на вооружении российской 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в Курске.



19 мая 2019 года подозреваемых в сбивании самолета объявили в международный розыск.

Напомним, 1 ноября 2021 года в Нидерландах состоялся судебный процесс по делу о сбывании MH17, где заслушали следователя судью, потерпевшие стороны и предоставили слово родственникам погибших.

16 ноября сообщили, что ЕСПЧ перенес с 24 ноября 2021 года на 26 января 2022 рассмотрение дела Украины и Нидерландов против РФ.

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