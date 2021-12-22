Дело MH17: в Нидерландах на суде попросили пожизненное заключение для всех обвиняемых

Об этом сообщила журналистка De Telegraaf Саския Беллеман.



По словам прокурора Манон Риддербекс, сбитие пассажирского самолета Boeing-777 является одним из самых тяжких преступлений, которое стало следствием операции, проведенной фигурантами дела Игорем Гиркиным, Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко.



"Факты настолько серьезные, а последствия настолько велики, что с точки зрения возмездия уместно только максимальное наказание", - добавила она.



Так, прокуратура Нидерландов попросила пожизненное заключение для всех четырех обвиняемых в причинении авиакатастрофы.



Манон Риддербекс отметила, что РФ вряд ли выдаст своих граждан Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова, а местонахождение украинца Леонида Харченко неизвестно.



"Но любого, кто сегодня кажется неосязаемым, завтра могут арестовать", - подчеркнула прокурор.



Кроме того, обвинение требует, чтобы суд принял решение о немедленном заключении всех четырех лиц

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