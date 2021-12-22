Дело MH17: в Нидерландах на суде попросили пожизненное заключение для всех обвиняемых
Нидерландская прокуратура предъявила требование о пожизненном заключении для всех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17 в июле 2014 года над оккупированной Россией частью Донбасса
Об этом сообщила журналистка De Telegraaf Саския Беллеман.
По словам прокурора Манон Риддербекс, сбитие пассажирского самолета Boeing-777 является одним из самых тяжких преступлений, которое стало следствием операции, проведенной фигурантами дела Игорем Гиркиным, Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко.
"Факты настолько серьезные, а последствия настолько велики, что с точки зрения возмездия уместно только максимальное наказание", - добавила она.
Так, прокуратура Нидерландов попросила пожизненное заключение для всех четырех обвиняемых в причинении авиакатастрофы.
Манон Риддербекс отметила, что РФ вряд ли выдаст своих граждан Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова, а местонахождение украинца Леонида Харченко неизвестно.
"Но любого, кто сегодня кажется неосязаемым, завтра могут арестовать", - подчеркнула прокурор.
Кроме того, обвинение требует, чтобы суд принял решение о немедленном заключении всех четырех лиц
- Напомним, пассажирский Boeing-777 с 298 людьми был сбит на временно оккупированной территории на Донбассе в 2014 году. Все люди погибли. 23 мая 2018 года родственники погибших в крушении МН17 обнародовали открытое письмо россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 над оккупированной Россией территорией Украины по установке "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады оружия. Международная следственная группа показала обломок ракеты, сбившей MH17.
- Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении MH17. ЕС полностью поддерживает расследование крушения MH17.
- В ноябре 2018 года родственники погибших в авиакатастрофе МН17 подали в ЕСПЧ иски против России.
- В 2019 году дело о крушении частично передано в Гаагский суд. 7 июня 2021 года суд Гааги начал слушание по существу дела.
- 8 декабря 2021 родственники погибших в авиакатастрофе подготовили 301 иск о компенсациях.
- 20 декабря 2021 прокуроры заявили, что "Бук" привезли из РФ накануне сбивания самолета, и назвали обвиняемых виновными в убийстве.
- 21 декабря 2021 прокуроры сообщили, что следствие определило российский "Бук" по 15 признакам.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 30.47Продажа 30.87
- Актуальное
- Важное