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Дело MH17: в Нидерландах 8 июня состоится очередной суд

8 июня, 2022 среда
07:23
война с Россией МН17

В 10:00 8 июня на суде в Нидерландах объявят о переносе слушаний по сбитию Россией самолета рейса MH17 в 2014 году над Донбасом

Об этом сообщил Укринформ .

Из-за изменений в расписании заседание будет длиться несколько минут. На нем сообщат о переносе слушаний на 10.00 9 июня по местному времени.

А 9 и 10 июня суд заслушает адвокатов одного из обвиняемых – россиянина Олега Пулатова. Его защита выскажет позицию по аргументам прокуроров.

  • Пассажирский Boeing-777 с 298 человек сбили на временно оккупированной территории на Донбассе в 2014 году. Все люди погибли.
  • 23 мая 2018 года родственники погибших в крушении МН17 обнародовали открытое письмо россиянам , в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров.
  • 24 мая 2018 года общая следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины по установке "Бук" 53-й зенитно-ракетной британской британской британской бригады.
  • Международная следственная группа показала обломок ракеты , сбившей MH17.
  • Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении MH17. ЕС полностью поддержал расследование крушения MH17.
  • В ноябре 2018 года родственники погибших в авиакатастрофе МН17 подали в ЕСПЧ иски против России.
  • В 2019 году дело о крушении частично передано в Гаагский суд.
  • 7 июня 2021 года суд Гааги начал слушание по существу дела.
  • ЕСПЧ анонсировало на 26 января 2022 года слушание по трем заявлениям по поводу российско-украинской войны, в частности о сбитом в 2014 году в ОРДО пассажирском самолете рейса MH17.

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