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Дело MH17: следствие определило российский "Бук" по 15 признакам

21 декабря, 2021 вторник
15:58
война с Россией МН17

В Нидерландах на суде по сбитию самолета рейса MH17 в июле 2014 над оккупированной Россией частью Донетчины сторона обвинения заявила, что российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" определили по 15 признакам

Об этом сообщила журналистка De Telegraaf Саския Беллеман.

По словам прокурора Биргит Ван Россель, принадлежавший РФ ЗРК "Бук" определили с помощью фото, сделанных в день сбития самолета и на следующий день.

Фотографии демонстрируют одни и те же признаки: разрыв резиновой боковой панели и отклоняющееся ходовое колесо.

"В общей сложности было обнаружено 15 признаков", - уточнила Биргит Ван Россель.

Она добавила, что одним из них является тактический номер машины, хотя и сильно зашлифованный, однако его очертания все еще были видны. Прокурор отметила, что пытаются сделать невозможным идентификацию средств противовоздушной обороны в случае их скрытого использования.

Кроме того, Биргит Ван Россель заявил, что в Украине больше не обнаруживали ЗРК "Бук" с такими же признаками, однако после авиакатастровы его видели в РФ.

Также на судебном заседании были предоставлены показания очевидца, ехавшего в автомобиле сопровождения во время транспортировки "Бука".

Следствие выяснило, что еще утром 18 июля 2014 года, на следующий день после авиакатастрофы, зенитно-ракетный комплекс был в оккупированном Россией Луганске.

  • Напомним, пассажирский Boeing-777 с 298 людьми был сбит на временно оккупированной территории на Донбассе в 2014 году. Все люди погибли. 23 мая 2018 года родственники погибших в крушении МН17 обнародовали открытое письмо россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 над оккупированной Россией территорией Украины по установке "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады оружия. Международная следственная группа показала обломок ракеты, сбившей MH17.
  • Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении MH17. ЕС полностью поддерживает расследование крушения MH17.
  • В ноябре 2018 года родственники погибших в авиакатастрофе МН17 подали в ЕСПЧ иски против России.
  • В 2019 году дело о крушении частично передано в Гаагский суд. 7 июня 2021 года суд Гааги начал слушание по существу дела.
  • 8 декабря 2021 года родственники погибших в авиакатастрофе подготовили 301 иск о компенсациях.
  • 20 декабря 2021 года прокуроры заявили, что "Бук" привезли из РФ накануне сбивания самолета и назвали обвиняемых виновными в убийстве.

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