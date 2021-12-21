Дело MH17: следствие определило российский "Бук" по 15 признакам

Об этом сообщила журналистка De Telegraaf Саския Беллеман.



По словам прокурора Биргит Ван Россель, принадлежавший РФ ЗРК "Бук" определили с помощью фото, сделанных в день сбития самолета и на следующий день.



Фотографии демонстрируют одни и те же признаки: разрыв резиновой боковой панели и отклоняющееся ходовое колесо.



"В общей сложности было обнаружено 15 признаков", - уточнила Биргит Ван Россель.



Она добавила, что одним из них является тактический номер машины, хотя и сильно зашлифованный, однако его очертания все еще были видны. Прокурор отметила, что пытаются сделать невозможным идентификацию средств противовоздушной обороны в случае их скрытого использования.



Кроме того, Биргит Ван Россель заявил, что в Украине больше не обнаруживали ЗРК "Бук" с такими же признаками, однако после авиакатастровы его видели в РФ.



Также на судебном заседании были предоставлены показания очевидца, ехавшего в автомобиле сопровождения во время транспортировки "Бука".



Следствие выяснило, что еще утром 18 июля 2014 года, на следующий день после авиакатастрофы, зенитно-ракетный комплекс был в оккупированном Россией Луганске.

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