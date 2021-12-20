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Дело MH17: прокуроры заявили, что "Бук" привезли из РФ накануне сбития самолета и назвали обвиняемых виновными в убийстве

20 декабря, 2021 понедельник
22:00
война с Россией МН17 суд

В понедельник, 20 декабря, в Нидерландах состоялось судебное заседание по делу сбития самолета рейса МН17 в июле 2014 над оккупированной Россией частью Донбасса

Об этом журналистка De Telegraaf Саския Беллеман написала в Twitter.

Прокурор Вард Фердинандуссе во время заседания рассказал, что в ночь с 16 на 17 июля 2014 года на территорию Украины из Российской Федерации доставили "Бук".

"Это произошло в то время, когда из России ввозилось много тяжелой техники", – отметил Фердинандуссе.


По информации прокуроров, за несколько недель до катастрофы MH17 в Донецкой области было сбито 12 украинских вертолетов и четыре самолета. Кроме того, накануне сбития боинга оккупанты в районе Снежного сбили два украинских истребителя.


Как сообщает Укринформ, виновными в смерти 298 человек, находившихся на борту самолета, признали обвиняемых по делу, а именно бывшего министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала, и на время сбития самолета полковника ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского, подполковника ГРУ Олега Пулатова, являющихся гражданами РФ, а также гражданина Украины Леонида Харченко, воевавшего на стороне "ДНР".

"Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко напрямую несли ответственность за "Бук". Их действия привели к крушению самолета и гибели 298 человек. Они сами не нажимали кнопки, но они просили, получили и применили "Бук" в своих военных целях, в результате чего был сбит MH 17. Обвиняемые имели целью сбить украинский военный самолет, но это не меняет сути обвинений и доказательств Нидерландское законодательство запрещает сбитие любого самолета. Таким образом четверо обвиняемых виновны в убийстве. Они использовали "Бук" как оружие, преследуя свои военные цели. Они виновны независимо от того, был ли их целью военный или гражданский самолет", - сказал прокурор.

На суде обвинение представило также прослушки телефонных разговоров, на которых Дубинский говорил о необходимости поставок именно ракет и комплексов "Бук", называя их "единственной надеждой".

"Мы сверяли телефонные данные с информацией из других источников, проверяли расположение телефонных башен. Также мы изымали, в частности, аппаратуру, на которую производились съемки, карты памяти, чтобы проверить, проводились ли какие-то манипуляции, настоящий ли, например, снимок", – сказал Фердинандуссе.

Он добавил, что Россия предоставила фейковые спутниковые снимки и не объяснила, где 17 июля 2014 года находился "Бук" с номером "3Х2" 53-й зенитно-ракетной бригады противовоздушной обороны ВС РФ.

Сторона обвинения подчеркнула, что Россия ветировала в Совбезе ООН решение о создании международного трибунала. Кроме того, российские спецслужбы пытаются воспрепятствовать расследованию по сбитию MH17.

Следующие заседания по делу состоятся 21 и 22 декабря.
  • Напомним, пассажирский Boeing-777 с 298 людьми был сбит на временно оккупированной территории на Донбассе в 2014 году. Все люди погибли. 23 мая 2018 года родственники погибших в крушении МН17 обнародовали открытое письмо россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины из установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады оружия. Международная следственная группа показала обломок ракеты, сбившей MH17.
  • Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении MH17. ЕС полностью поддерживает расследование крушения MH17.
  • В ноябре 2018 года родственники погибших в авиакатастрофе МН17 подали в ЕСПЧ иски против России.
  • В 2019 году дело о крушении частично передано в Гаагский суд. 7 июня 2021 года суд Гааги начал слушание по существу дела.
  • 8 декабря 2021 года родственники погибших в авиакатастрофе подготовили 301 иск о компенсациях.
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