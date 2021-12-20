Дело MH17: прокуроры заявили, что "Бук" привезли из РФ накануне сбития самолета и назвали обвиняемых виновными в убийстве

Об этом журналистка De Telegraaf Саския Беллеман написала в Twitter.



Прокурор Вард Фердинандуссе во время заседания рассказал, что в ночь с 16 на 17 июля 2014 года на территорию Украины из Российской Федерации доставили "Бук".

"Это произошло в то время, когда из России ввозилось много тяжелой техники", – отметил Фердинандуссе.

Напомним, пассажирский Boeing-777 с 298 людьми был сбит на временно оккупированной территории на Донбассе в 2014 году. Все люди погибли. 23 мая 2018 года родственники погибших в крушении МН17 обнародовали открытое письмо россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины из установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады оружия. Международная следственная группа показала обломок ракеты, сбившей MH17.

Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении MH17. ЕС полностью поддерживает расследование крушения MH17.

В ноябре 2018 года родственники погибших в авиакатастрофе МН17 подали в ЕСПЧ иски против России.

В 2019 году дело о крушении частично передано в Гаагский суд. 7 июня 2021 года суд Гааги начал слушание по существу дела.

8 декабря 2021 года родственники погибших в авиакатастрофе подготовили 301 иск о компенсациях.