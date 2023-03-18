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Дело MH17: Нидерланды и Австралия смогли одкрить дело против России в ICAO

18 мартa, 2023 суббота
04:12
война с Россией МН17

Международная организация гражданской авиации (ICAO) рассмотрит представление Нидерландов и Австралии против России из-за сбития малазийского самолета рейса MH17

Об этом министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра написал в своем твиттере.

"Сегодня Международная организация гражданской авиации приняла решение рассмотреть дело Нидерландов и Австралии против России по сбыту рейса MH17. Отклонение возражений России ICAO обнадеживающие новости для родственников и близких жертв", - написал он.

Он также отметил, что это важный шаг к установлению правды, справедливости и ответственности.

"Вместе с Австралией мы будем продолжать делать все от нас зависящее, чтобы помочь близким 298 жертв рейса MH17", - написал он.

Отметим, в марте прошлого года Нидерланды и Австралия объявили, что инициировали новый процесс против РФ в ICAO из-за сбития самолета рейса MH17. ICAO просят установить роль России в трагедии MH17. Доказательство факта ответственности откроет путь для требований компенсаций от РФ.

  • Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" с 298 людьми на борту, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) сбили на временно оккупированной территории Донбасса 17 июля 2014 года. Погибли все люди: 283 пассажира и 15 членов экипажа.
  • 17 ноября 2022 года суд в Гааге озвучил приговор, согласно которому виновными в трагедии с самолетом рейса MH-17 стала подконтрольная России "ДНР" и Игорь Гиркин и его подчиненные Сергей Дубинский и Леонид Харченко.
  • 8 февраля 2023 года прокуроры нашли доказательства того, что Путин согласовал поставки террористам "ДНР" ракеты, сбитой самолетом.
Россия
Нидерланды
Австралия
MH17
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