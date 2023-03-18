Об этом министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра написал в своем твиттере.

"Сегодня Международная организация гражданской авиации приняла решение рассмотреть дело Нидерландов и Австралии против России по сбыту рейса MH17. Отклонение возражений России ICAO обнадеживающие новости для родственников и близких жертв", - написал он.

Он также отметил, что это важный шаг к установлению правды, справедливости и ответственности.

"Вместе с Австралией мы будем продолжать делать все от нас зависящее, чтобы помочь близким 298 жертв рейса MH17", - написал он.

Отметим, в марте прошлого года Нидерланды и Австралия объявили, что инициировали новый процесс против РФ в ICAO из-за сбития самолета рейса MH17. ICAO просят установить роль России в трагедии MH17. Доказательство факта ответственности откроет путь для требований компенсаций от РФ.